07:32, 21 ноября 2025Экономика

В российском регионе решили смягчить сухой закон на Новый год

Филимонов: Сухой закон в Вологодской области смягчат накануне Нового года
Вячеслав Агапов

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Сухой закон в Вологодской области решили смягчить накануне Нового года. Об этом написал в своем Telegram-канале глава российского региона Георгий Филимонов.

В ближайшее время законопроект о смягчении сухого закона внесут в законодательное собрание субъекта.

«Необходимо, чтобы наши вологжане своевременно смогли подготовиться к домашнему празднику и приобрести продукты на новогодний стол. Все должно быть по-человечески», — уточнил Филимонов.

По словам источника «Ведомостей», 30 и 31 декабря алкоголь можно будет приобрести в режиме выходного дня (с 8.00 до 23.00), а не по будничному графику с 12.00 до 14.00. Такие нормы будут работать вплоть до 8 января 2026-го. После окончания графиков магазины вернутся к ограничениям.

Как отмечают эксперты, подобные уступки со стороны властей, могут быть связаны с заботой о личном рейтинге губернатора. «Тем более что это за Новый год без шампанского? Чтобы не портить людям праздничное настроение, надо идти им на уступки», — заявил политолог, основатель незарегистрированной Партии любителей пива Константин Калачев. «Это свидетельство того, что политика по ограничению продажи алкоголя бьет не столько по алкозависимым (которые будут искать решения), сколько по малопьющим сегментам (т. е., по сути, большинству населения), которые лояльны к праздничному алкоголю, но (в отличие от второй половины 1980-х) не готовы брать магазины штурмом ради этого», добавил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

По инициативе губернатора Георгия Филимонова, с марта 2025 года купить спиртное в регионе в будний день в магазинах можно только с 12:00 до 14:00. Фактически приближенные к полному запрету спиртного меры привела к стремительному росту подпольных продаж спиртного, его подорожанию и, возможно, росту потребления. При этом глава региона утверждает, что в результате ограничений продажи и потребления алкоголя сократились.

