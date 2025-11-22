Спорт
Россиянин поставил на заброшенную шайбу в матче КХЛ и выиграл почти 3 миллиона рублей

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Россиянин поставил 1,5 миллиона рублей на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и выиграл почти 3 миллиона. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Клиент букмекерской конторы поставил на заброшенную шайбу «Автомобилиста» в матче с «Трактором», прошедшем 16 ноября. Игрок сделал это в начале третьего периода при счете 4:1 в пользу «Автомобилиста». Коэффициент на гол команды из Екатеринбурга составлял 1,90.

На 48-й минуте отличился нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста. Ставка сыграла, что принесло игроку 2,85 миллиона рублей. Матч завершился со счетом 5:1 в пользу екатеринбуржцев.

21 ноября клиент букмекерской компании собрал экспресс из девяти событий в теннисе и футболе, поставив на него 100 рублей. Общий коэффициент купона достиг рекордных 14 897,5, ставка сыграла и принесла россиянину 1,5 миллиона рублей.

