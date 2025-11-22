Спорт
Тарасова рассказала о состоянии своего здоровья

Татьяна Тарасова: Нога болит, но глобально ничего серьезного нет
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о состоянии своего здоровья. Ее слова приводит Sport24.

«Что вы спрашиваете у 78-летнего человека? Просто нога болит. Но глобально ничего серьезного нет. У нас в стране очень хорошие врачи, так что все нормально», — отметила Тарасова.

Ранее неоднократно появлялись сообщения об ухудшении состояния здоровья Тарасовой. В июле появилось видео с ней в инвалидной коляске — помощник привез ее на церемонию прощания с кинорежиссером Александром Миттой.

Тарасова получила звание заслуженного тренера СССР в 1975 году. В 2008-м ее ввели в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников — олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Ирина Роднина и Александр Зайцев (в парном катании), Наталья Бестемьянова и Андрей Букин (в танцах на льду).

