Татьяна Тарасова: Нога болит, но глобально ничего серьезного нет

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о состоянии своего здоровья. Ее слова приводит Sport24.

«Что вы спрашиваете у 78-летнего человека? Просто нога болит. Но глобально ничего серьезного нет. У нас в стране очень хорошие врачи, так что все нормально», — отметила Тарасова.

Ранее неоднократно появлялись сообщения об ухудшении состояния здоровья Тарасовой. В июле появилось видео с ней в инвалидной коляске — помощник привез ее на церемонию прощания с кинорежиссером Александром Миттой.

Тарасова получила звание заслуженного тренера СССР в 1975 году. В 2008-м ее ввели в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников — олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Ирина Роднина и Александр Зайцев (в парном катании), Наталья Бестемьянова и Андрей Букин (в танцах на льду).