22:52, 22 ноября 2025Спорт

Журова оценила арест трехкратного чемпиона мира из России

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала уголовное дело в отношении саночника Романа Репилова, которого обвиняют в мошенничестве и арестовали на месяц. Ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, спортивные достижения спортсмена не повлияют на решение по делу. Журова отметила, что если следствие пришло к решению задержания, значит, у правоохранительных органов есть вопросы к Репилову как к предпринимателю, а не как к спортсмену. Она подчеркнула важность доказательной базы в деле с такой крупной суммой.

Спортсмена обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Отмечалось, что Репилов присвоил более 11 миллионов рублей, предназначенных для закупки саней для Центра спортивной подготовки. Его признали виновным и отправили в СИЗО на один месяц.

29-летний Репилов — трехкратный чемпион мира, кроме того, в его активе две серебряные и бронзовая медали мировых первенств. Также он является двукратным обладателем Кубка мира и неоднократным призером чемпионатов Европы.

