Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:40, 23 ноября 2025Мир

«Идеальной сделки не бывает». Трамп назвал свой мирный план по Украине неокончательным и пригрозил ужесточить условия для Киева

Трамп назвал мирный план по Украине неокончательным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Aaron Schwartz / Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал план по Украине, выдвинутый Вашингтоном, неокончательным предложением. Он во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома объявил, что США прежде всего хотят добиться мира.

«Это должно было произойти уже давно. <...> Мы пытаемся положить этому конец тем или иным образом», — подчеркнул политик.

Репортеры спросили Трампа, какую позицию займут США, если президент Украины Владимир Зеленский откажется от соглашения. «Тогда он может продолжать биться изо всех сил», — ответил американский лидер.

Материалы по теме:
«Мир вступает в эпоху парадоксов» С чего начался конфликт на Украине и почему Китай оказался ближе к Западу, чем Россия?
«Мир вступает в эпоху парадоксов»С чего начался конфликт на Украине и почему Китай оказался ближе к Западу, чем Россия?
19 ноября 2025
«Они верят в российскую угрозу» Почему Евросоюз и Великобритания не хотят мира на Украине и чего они добиваются от России?
«Они верят в российскую угрозу»Почему Евросоюз и Великобритания не хотят мира на Украине и чего они добиваются от России?
12 ноября 2025

Одновременно выяснилось, что американские чиновники заявили союзникам по Североатлантическому альянсу, что в случае, если Украина не согласится в ближайшие дни подписать план Соединенных Штатов по урегулированию конфликта, Вашингтон ужесточит условия сделки для Киева. «Идеальной сделки не бывает, но ее нужно заключить как можно скорее», — заявил министр Армии США Дэн Дрисколл.

В Европе захотели поучаствовать в доработке плана

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал предложения Трампа «полным предательством» Киева. Идеолог «войны до последнего украинца» отметил, что план предусматривает «военную кастрацию» Украины, поскольку включает в себя пункты о невозможности вступления страны в НАТО и запрете на размещение иностранных войск на ее территории. По его словам, если Украина согласилась бы принять все 28 пунктов документа, то стала бы «марионеткой Москвы» с постоянным риском «третьего вторжения».

На фоне этого стало известно, что страны Европы хотят изменить как минимум четыре пункта мирного плана. В Старом Свете настаивают на вычеркивании одного из ключевых пунктов — о территориальном разделе, включая признание всей Донецкой области и Крыма российскими. Подчеркивается, что «границы не должны меняться силой». Кроме того, в Европе назвали рискованным сокращение украинской армии до 600 тысяч человек. Отдельно у европейских держав возникли сомнения в надежности любых формальных гарантий безопасности со стороны России, поскольку прежние договоренности уже якобы нарушались, но какие именно договоренности имеются в виду — не раскрывалось.

Материалы по теме:
«Мы наживаем врага в лице России» Откуда взялось украинское лобби в Канаде и как ему удается продвигать русофобскую политику?
«Мы наживаем врага в лице России»Откуда взялось украинское лобби в Канаде и как ему удается продвигать русофобскую политику?
27 октября 2025
«Нет желающих получить ядерной бомбой» Как меняется стратегия боевых действий на Украине и что может обрушить оборону ВСУ?
«Нет желающих получить ядерной бомбой»Как меняется стратегия боевых действий на Украине и что может обрушить оборону ВСУ?
7 ноября 2025

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с «Лентой.ру» указал, что намерение Европы изменить мирный план Трампа является полным отрицанием этого плана. «Даже такого рода позиции, взятые по отдельности, уже являются покушением на перечеркивание плана Трампа. А в целом в таком виде и контексте — это откровенный протест против тех предложений, которые сформулированы президентом Соединенных Штатов Америки. Какими бы словами условной поддержки это ни сопровождалось, их подход, озвученный в реакции на мирный план, является его полным отрицанием», — резюмировал Новиков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Идеальной сделки не бывает». Трамп назвал свой мирный план по Украине неокончательным и пригрозил ужесточить условия для Киева

    США потребуют от Украины провести выборы

    В Госдепе рассказали о роли России и Украины в подготовке мирного плана Трампа

    Над двумя российскими городами раздались взрывы

    В США допустили приезд Зеленского для обсуждения мирного плана Трампа

    В Германии сделали тяжелое признание о помощи Украине

    Келлог заявил о близости США к урегулированию конфликта на Украине

    Американские военные расстреляют из дробовиков 500 китайских дронов

    Назван использующийся как база для иностранных наемников ВСУ город

    Ученые предупредили о расколе африканского континента

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости