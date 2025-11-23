«Идеальной сделки не бывает». Трамп назвал свой мирный план по Украине неокончательным и пригрозил ужесточить условия для Киева

Трамп назвал мирный план по Украине неокончательным

Президент США Дональд Трамп назвал план по Украине, выдвинутый Вашингтоном, неокончательным предложением. Он во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома объявил, что США прежде всего хотят добиться мира.

«Это должно было произойти уже давно. <...> Мы пытаемся положить этому конец тем или иным образом», — подчеркнул политик.

Репортеры спросили Трампа, какую позицию займут США, если президент Украины Владимир Зеленский откажется от соглашения. «Тогда он может продолжать биться изо всех сил», — ответил американский лидер.

Одновременно выяснилось, что американские чиновники заявили союзникам по Североатлантическому альянсу, что в случае, если Украина не согласится в ближайшие дни подписать план Соединенных Штатов по урегулированию конфликта, Вашингтон ужесточит условия сделки для Киева. «Идеальной сделки не бывает, но ее нужно заключить как можно скорее», — заявил министр Армии США Дэн Дрисколл.

В Европе захотели поучаствовать в доработке плана

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал предложения Трампа «полным предательством» Киева. Идеолог «войны до последнего украинца» отметил, что план предусматривает «военную кастрацию» Украины, поскольку включает в себя пункты о невозможности вступления страны в НАТО и запрете на размещение иностранных войск на ее территории. По его словам, если Украина согласилась бы принять все 28 пунктов документа, то стала бы «марионеткой Москвы» с постоянным риском «третьего вторжения».

На фоне этого стало известно, что страны Европы хотят изменить как минимум четыре пункта мирного плана. В Старом Свете настаивают на вычеркивании одного из ключевых пунктов — о территориальном разделе, включая признание всей Донецкой области и Крыма российскими. Подчеркивается, что «границы не должны меняться силой». Кроме того, в Европе назвали рискованным сокращение украинской армии до 600 тысяч человек. Отдельно у европейских держав возникли сомнения в надежности любых формальных гарантий безопасности со стороны России, поскольку прежние договоренности уже якобы нарушались, но какие именно договоренности имеются в виду — не раскрывалось.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с «Лентой.ру» указал, что намерение Европы изменить мирный план Трампа является полным отрицанием этого плана. «Даже такого рода позиции, взятые по отдельности, уже являются покушением на перечеркивание плана Трампа. А в целом в таком виде и контексте — это откровенный протест против тех предложений, которые сформулированы президентом Соединенных Штатов Америки. Какими бы словами условной поддержки это ни сопровождалось, их подход, озвученный в реакции на мирный план, является его полным отрицанием», — резюмировал Новиков.