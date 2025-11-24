Кадыров опубликовал обращение в день 18-летия сына

Кадыров поздравил своего сына Адама с 18-летием

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил своего сына Адама с 18-летием. Свое обращение политик опубликовал в Telegram.

В тексте поста Кадыров перечисляет должности, занятые его сыном еще до вступление в совершеннолетие: помощник главы Чеченской республики, начальник отдела обеспечения безопасности Чечни и секретарь Совбеза республики. «Несмотря на молодость, Адам уже зарекомендовал себя как ответственный и достойный представитель команды Кадырова, — подчеркнул политик. — Освоив необходимые навыки, он направил их на благо Чеченской Республики, успешно курируя работу подразделений, от которых напрямую зависит безопасность нашего региона».

Кадыров также обратил внимание на особое место религии в жизни его сына. Он напомнил, что Адам наизусть выучил Коран и получил звание хафиза — человека, знающего священную книгу мусульман наизусть. «Пусть Всевышний Аллах укрепляет его на верном пути и благословляет во всех благих начинаниях!» — заключил глава Чечни.

Ранее в сети появилось новое фото с достигшим совершеннолетия Адамом Кадыровым. Снимок опубликовал родственник главы Чечни Халид Кадыров. На заднем плане кадра можно заметить высотки и Mеrcedes с чеченскими номерами.

Еще до вступления в совершеннолетие Адам Кадыров был удостоен множества наград разного уровня, занял высокие посты в республике, женился, а также съездил в зону специальной военной операции, откуда привез пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, широкий резонанс получил случай с избиением тогда еще 15-летним сыном главы Чечни сжегшего в Волгограде Коран Никиты Журавеля. Кадыров-младший нанес находившемуся в статусе обвиняемого молодому человеку несколько ударов руками и ногами, вызвав одобрение отца и чеченских политиков.