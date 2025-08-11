Сын Кадырова станцевал лезгинку на сцене филармонии. У 17-летнего Адама заметили пистолет на поясе

Танец сына Кадырова с пистолетом на сцене филармонии сняли на видео

17-летний сын главы Чечни Адам Кадыров станцевал лезгинку на сцене Чеченской государственной филармонии имени Шахбулатова во время музыкального конкурса. Видео с мероприятия опубликовал его отец Рамзан Кадыров.

На кадрах видно, как несовершеннолетний наследник руководителя региона России танцует среди девушек в национальных костюмах. Он одет в черную футболку, на которой изображены золотой волк и золотые буквы D и K (вероятно, Dustum Kadyrov), черные штаны и кроссовки. На поясе юноши виден пистолет. Предположительно, это связано с тем, что он занимает должность начальника службы безопасности главы республики.

«Отдельного внимания заслуживает и уровень организации. Концерт отличился насыщенной программой, а каждый номер был встречен зрителями с искренним интересом и теплом. (...) Я благодарен всем организаторам за такой большой вклад в культурную сферу региона», — подписал ролик Кадыров-старший.

Появилось видео с Путиным и Адамом Кадыровым

7 августа президент России Владимир Путин и сын главы Чечни одновременно находились в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца во время встречи с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Кремля.

Судя по записи, Адам Кадыров находился среди технического персонала и журналистов, которые ожидали конца церемонии у одной из стен Георгиевского зала. На встрече присутствовал Рамзан Кадыров. Вероятно, сын сопровождал его как начальник службы безопасности.

Адам Кадыров во время официальной встречи Путина с президентом ОАЭ в Кремле Кадр: Telegram-канал «Кремль. Новости»

Путин поздравил женившегося Адама Кадырова

27 июня сестра Адама Айшат Кадырова сообщила о его свадьбе. Молодой человек женился на уроженке родового села отца Ахмат‑Юрт (ранее — Центарой) по имени Медни. Торжество состоялось там же в родительском доме.

28 июня Рамзан Кадыров заявил, что Путин лично поздравил его сына «со вступлением в семейную жизнь». Он назвал поздравление «прекрасным проявлением внимания», которое члены его семьи никогда не забудут. «Ваше доброе сердце и благородство — это то, что мы глубоко ценим в Вас», — добавил глава региона.

Позже министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что глава государства провел с Кадыровым-младшим неофициальную встречу. Она состоялась в Москве.

Российский лидер отметил, что Адам, «несмотря на сравнительно небольшой жизненный путь, уже проявил себя как ответственный, инициативный и надежный руководитель с твердым характером». По его словам, сын руководителя республики предан своему народу.

Адам Кадыров перед началом переговоров президентов России и ОАЭ в Абу-Даби Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

На свадьбе Адама Кадырова были губернаторы, члены правительства и дипломаты

На свадебном торжестве Адама Кадырова присутствовали высокопоставленные гости.

В частности, речь идет о вице-премьерах РФ Денисе Мантурове и Александре Новаке, полномочном представителе президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрии Чайке, председателе ЛДПР Леониде Слуцком, губернаторе Московской области Андрее Воробьеве, послах Ирана, ОАЭ, Турции и Казахстана.

Дистанционно поздравили брачующихся руководитель Администрации президента России Антон Вайно и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По словам Кадырова-старшего, желающих приехать в Грозный было больше, но помешали уважительные причины.