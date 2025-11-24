Капелло отреагировал на смерть Симоняна

Капелло: Симонян был замечательным человеком и другом, я опечален его кончиной

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло отреагировал на новость о смерти Никиты Симоняна. Его слова приводит Sport24.

«Симонян был замечательным человеком и другом. Я опечален его кончиной. Недавно поздравлял его с днем рождения. Мне сейчас очень грустно», — заявил Капелло. Он отметил, что ему было приятно обсуждать футбол с Симоняном, который его понимал.

О смерти Симоняна стало известно вечером 23 ноября. Бывшему футболисту исполнилось 99 лет 12 октября. В составе «Спартака» Симонян четырежды выигрывал чемпионат СССР. Он забил 160 мячей за красно-белых и является лидером по этому показателю.