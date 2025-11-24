В детстве некоторые девочки, начитавшись сказок, мечтают стать принцессами или королевами. Кое у кого даже получается: так, американка Бриттани Портер смогла встретить хоть и бывшего, но короля Малайзии, султана Келантана Мухаммада V. Но их история любви мало напоминала диснеевский мультфильм: султан обманом взял ее в жены, бросил после выкидыша и пропал. А самое обидное — оказалось, что она такая не одна: среди его бывших жен была и русская королева красоты Оксана Воеводина. «Лента.ру» разбиралась в запутанной истории бывшего короля, питающего слабость к иностранкам, и узнала, кто же по-настоящему сумел добиться его любви.
Один знакомый султан
30-летней Бриттани Портер из Нью-Йорка очень повезло со знакомыми: в январе 2024 года они смогли ее свести с настоящим султаном. Несмотря на разницу в 15 лет, их роман развивался стремительно. Бывший король оказался заботливым и внимательным собеседником и не скупился на дорогие подарки. К тому же он не тянул с признаниями в любви и действовал очень решительно, окончательно вскружив голову Портер.
Он сразу же сделал мне предложение и подарил мне голубой бриллиант. Потому что я хотела, чтобы камень подходил к цвету моих глаз
Вскоре Мухаммад спросил возлюбленную, не хочет ли она поехать отдохнуть с ним в Оман в апреле. Она, конечно, хотела. «У меня было такое чувство, будто я попала в настоящий диснеевский фильм о принцессах», — позже признавалась Портер журналистам. Там же султан уговорил ее пройти религиозную церемонию никах.
Портер решила, что это что-то вроде официального объявления о помолвке, поэтому ее не смутило ни обилие гостей, ни торжественность происходившего. Лишь позже она осознала, что приняла ислам и стала официальной женой бывшего короля Малайзии. На тот момент женщина была уверена, что настоящую свадьбу они сыграют в январе 2025 года.
После церемонии Мухаммад стал куда прижимистее: в семье начались споры из-за трат Портер. Она ни в чем себе не отказывала и могла спустить сотни тысяч долларов во время походов по магазинам. Бывшему королю это не слишком нравилось, но он терпел.
Портер утверждает, что Мухаммад ненавидел ругаться и все претензии высказывал ей в письменной форме: уходил в другую комнату и отправлял сообщение в мессенджере
Также султан постоянно требовал от молодой жены родить ему наследника. Она была не против, но первая попытка закончилась выкидышем. Это произошло в июле 2025 года.
На золотых простынях
Чтобы отвлечься от печальных мыслей, Портер улетела в Калифорнию ради встречи с организатором свадеб знаменитостей Минди Вайс. Она все еще была уверена, что настоящая свадьба и роскошная жизнь во дворце у нее впереди.
Вскоре она заметила, что поведение ее избранника изменилось. Сначала бывший король стал отвечать ей очень кратко, а потом и вовсе пропал. Заподозрив неладное, американка вернулась в Малайзию, но там его не было. Ей удалось выяснить, что султан улетел в Сингапур, и даже узнать, в каком отеле он остановился. Портер помчалась туда, но охрана не пустила ее. На следующее утро один из сотрудников гостиницы сказал ей, что Мухаммад уехал из страны.
Отчаявшаяся американка уже не знала, что ей делать, как вдруг выяснилось, что бывший король все же вышел на связь. Но не с ней, а с ее лучшей подругой.
Он заблокировал меня везде. Он просто написал моей лучшей подруге, что у нас ничего не получится
Теперь Портер не понимает, что будет дальше: официально она все еще остается женой Мухаммада. Ей удалось выяснить, что для расторжения брака есть два пути: таляк и фасх. Первый может инициировать только мужчина, а второй может и женщина, но для этого нужно идти в суд и проходить много непростых формальностей.
Во всяком случае, пока она не приняла никаких юридических мер. Вместо этого Портер решила выжать все из своей боли, внезапно свалившейся славы и оставшихся от султана денег и стала певицей.
Под псевдонимом Брук Линн она раздает интервью таблоидам и рекламирует свой первый клип. В нем она на золотых простынях и в откровенном костюме поет о боли, которую ей причинил некий мужчина. В мелодии явно слышны арабские мотивы.
Русский след
Однако Портер оказалась не единственной женой Мухаммада V, от которой он ушел по-английски. Похожая история произошла с россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной. Более того, тогда он еще был Верховным правителем Малайзии. И, возможно, именно роман с русской красавицей стоил ему короны.
О свадьбе Воеводиной и Мухаммада V в подмосковной Барвихе объявили в ноябре 2018 года. Это была очень громкая новость, ее тиражировали все российские СМИ, а вот малайзийские подозрительно молчали. К тому времени красавица и король были знакомы больше года. Как вскоре выяснилось, невеста ждала ребенка.
Воеводина пообещала быть хорошей женой и матерью, затем микрофон взял Мухаммад V и с улыбкой назвал себя Чебурашкой
Через несколько недель Мухаммаду пришлось отречься от престола, сохранив за собой лишь титул султана Келантана. Несмотря на то, что это был первый случай в истории, жертва была не настолько серьезной, как может показаться. Малайзийского верховного правителя меняют каждые пять лет, и больше половины отведенного Мухаммаду V срока уже истекло.
В мае Воеводина родила сына, которого нарекли Тенку Исмаил Леон Петр Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра. По ее словам, узнав о ребенке, султан «заплакал и сказал: "Я стану отцом, как же я счастлив"».
Загадочный развод
Через два месяца после рождения мальчика выяснилось, что пара разводится. Газета New Straits Times писала, что все формальности были улажены, но официального подтверждения этой информации не поступило. Мухаммад V молчал, а «Мисс Москва-2015» как ни в чем не бывало выкладывала в соцсети фотографии султана и рассказывала, как его любит.
Спустя несколько дней юрист бывшего Верховного правителя Малайзии подтвердил, что Мухаммад V развелся с Воеводиной. По его словам, развод был одобрен шариатским судом Келантана, а Воеводина узнала о нем еще 22 июня. Сама она все отрицала, шариатский суд Сингапура также опроверг сообщения о разводе.
Лишь в сентябре британский таблоид Daily Mail добился от Воеводиной признания, что развод действительно состоялся. Королева красоты утверждала, что узнала о намерении султана через интернет
Тогда же султан опубликовал первое официальное заявление, в котором выражал сожаление, что решения, принятые им в частной жизни, повергли народ в смятение и привели к раздорам в социальных сетях.
Его юристы вели себя менее сдержанно. Один из них публично усомнился, что Мухаммад V действительно был отцом сына Воеводиной. Это было связано со слухами, которые распространяли британские таблоиды. Они нашли кадры из телешоу «Каникулы в Мексике», на которых девушка, очень похожая на Воеводину, вела себя крайне непристойно.
В ответ на это в русском таблоиде «Комсомольская правда» появилось интервью анонимной знакомой Воеводиной. Она утверждала, что королева красоты была верна султану, а он ей изменял. По ее версии, Мухаммад хотел избежать развода и надеялся сохранить и брак, и ребенка в секрете, однако Воеводину не устроили предлагаемые им условия.
Еще через год Воеводина дала интервью Первому каналу. Она рассказала, что ей до сих пор поступают угрозы от малайзийских придворных, а за ее ребенком охотятся. Также она думает, что Мухаммад отрекся от престола вовсе не из-за брака с ней, а из-за политических интриг. Самого султана она считает обманщиком, потому что он соврал ей, что она его единственная жена, а это якобы оказалось не так.
Как бы то ни было, из переписки Портер с Мухаммадом стало известно, что султан продолжает давать Воеводиной не менее одного миллиона фунтов стерлингов в год, признает Леона Исмаила своим сыном и как минимум интересуется его оценками в школе. Это доказывает скриншот из переписки в мессенджере, где он отправил американке двухстраничный документ в формате pdf под названием Leon's school report («Отчет о школьной успеваемости Леона»)
Настоящая султанша
Кому верить в истории с Воеводиной, до конца непонятно, но она в самом деле не была единственной супругой султана. С 2010 года у Мухаммада V есть официальная жена, с которой он, кажется, не собирается разводиться. Она тоже иностранка, и, когда они познакомились, ее звали Яна Якубкова. О ней известно немного: лишь то, что она родилась в Праге в 1988 году.
Ради брака с Мухаммадом V ей пришлось принять ислам и сменить имя на Нур Диана Петра Абдулла. А в августе 2022 года ее возвели в ранг султанши и пожаловали ей титул Ее Королевского Высочества.
Диана Петра часто сопровождает мужа на официальных мероприятиях. Последний раз они вместе появлялись на публике 5 ноября 2025 года на Национальном дне Чешской Республики в отеле The Ritz-Carlton в Куала-Лумпуре.
Она купается в роскоши, а муж готов ради нее на романтические жесты: например, в честь нее назвали несколько видов орхидей
Совершенно непонятно, как Диане Петре удается оставаться женой ветреного султана столько времени. Известно одно: у них с Мухаммадом нет общих детей. А значит, вероятно, история с поиском иностранки, призванной родить ему наследника, повторится.