Бывший король Малайзии отчаянно мечтает о наследнике. Ради этого он уже обманул модель из России, а теперь — и американку

Бывший король Малайзии бросил жену-американку после выкидыша и пропал

В детстве некоторые девочки, начитавшись сказок, мечтают стать принцессами или королевами. Кое у кого даже получается: так, американка Бриттани Портер смогла встретить хоть и бывшего, но короля Малайзии, султана Келантана Мухаммада V. Но их история любви мало напоминала диснеевский мультфильм: султан обманом взял ее в жены, бросил после выкидыша и пропал. А самое обидное — оказалось, что она такая не одна: среди его бывших жен была и русская королева красоты Оксана Воеводина. «Лента.ру» разбиралась в запутанной истории бывшего короля, питающего слабость к иностранкам, и узнала, кто же по-настоящему сумел добиться его любви.

Один знакомый султан

30-летней Бриттани Портер из Нью-Йорка очень повезло со знакомыми: в январе 2024 года они смогли ее свести с настоящим султаном. Несмотря на разницу в 15 лет, их роман развивался стремительно. Бывший король оказался заботливым и внимательным собеседником и не скупился на дорогие подарки. К тому же он не тянул с признаниями в любви и действовал очень решительно, окончательно вскружив голову Портер.

Он сразу же сделал мне предложение и подарил мне голубой бриллиант. Потому что я хотела, чтобы камень подходил к цвету моих глаз Бриттани Портер жена Мухаммада V

Вскоре Мухаммад спросил возлюбленную, не хочет ли она поехать отдохнуть с ним в Оман в апреле. Она, конечно, хотела. «У меня было такое чувство, будто я попала в настоящий диснеевский фильм о принцессах», — позже признавалась Портер журналистам. Там же султан уговорил ее пройти религиозную церемонию никах.

Портер решила, что это что-то вроде официального объявления о помолвке, поэтому ее не смутило ни обилие гостей, ни торжественность происходившего. Лишь позже она осознала, что приняла ислам и стала официальной женой бывшего короля Малайзии. На тот момент женщина была уверена, что настоящую свадьбу они сыграют в январе 2025 года.

Бриттани Портер и Мухаммад V во время церемонии никах Фото: @its.brook.lynn

После церемонии Мухаммад стал куда прижимистее: в семье начались споры из-за трат Портер. Она ни в чем себе не отказывала и могла спустить сотни тысяч долларов во время походов по магазинам. Бывшему королю это не слишком нравилось, но он терпел.

Портер утверждает, что Мухаммад ненавидел ругаться и все претензии высказывал ей в письменной форме: уходил в другую комнату и отправлял сообщение в мессенджере

Также султан постоянно требовал от молодой жены родить ему наследника. Она была не против, но первая попытка закончилась выкидышем. Это произошло в июле 2025 года.

На золотых простынях

Чтобы отвлечься от печальных мыслей, Портер улетела в Калифорнию ради встречи с организатором свадеб знаменитостей Минди Вайс. Она все еще была уверена, что настоящая свадьба и роскошная жизнь во дворце у нее впереди.

Вскоре она заметила, что поведение ее избранника изменилось. Сначала бывший король стал отвечать ей очень кратко, а потом и вовсе пропал. Заподозрив неладное, американка вернулась в Малайзию, но там его не было. Ей удалось выяснить, что султан улетел в Сингапур, и даже узнать, в каком отеле он остановился. Портер помчалась туда, но охрана не пустила ее. На следующее утро один из сотрудников гостиницы сказал ей, что Мухаммад уехал из страны.

Бриттани Портер и Мухаммад V Фото: @its.brook.lynn

Отчаявшаяся американка уже не знала, что ей делать, как вдруг выяснилось, что бывший король все же вышел на связь. Но не с ней, а с ее лучшей подругой.

Он заблокировал меня везде. Он просто написал моей лучшей подруге, что у нас ничего не получится Бриттани Портер жена Мухаммада V

Теперь Портер не понимает, что будет дальше: официально она все еще остается женой Мухаммада. Ей удалось выяснить, что для расторжения брака есть два пути: таляк и фасх. Первый может инициировать только мужчина, а второй может и женщина, но для этого нужно идти в суд и проходить много непростых формальностей.

Во всяком случае, пока она не приняла никаких юридических мер. Вместо этого Портер решила выжать все из своей боли, внезапно свалившейся славы и оставшихся от султана денег и стала певицей.

Под псевдонимом Брук Линн она раздает интервью таблоидам и рекламирует свой первый клип. В нем она на золотых простынях и в откровенном костюме поет о боли, которую ей причинил некий мужчина. В мелодии явно слышны арабские мотивы.

Кадр из клипа Бриттани Портер Кадр: @brooklynnofficialmusic / YouTube

Русский след

Однако Портер оказалась не единственной женой Мухаммада V, от которой он ушел по-английски. Похожая история произошла с россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной. Более того, тогда он еще был Верховным правителем Малайзии. И, возможно, именно роман с русской красавицей стоил ему короны.

О свадьбе Воеводиной и Мухаммада V в подмосковной Барвихе объявили в ноябре 2018 года. Это была очень громкая новость, ее тиражировали все российские СМИ, а вот малайзийские подозрительно молчали. К тому времени красавица и король были знакомы больше года. Как вскоре выяснилось, невеста ждала ребенка.

Воеводина пообещала быть хорошей женой и матерью, затем микрофон взял Мухаммад V и с улыбкой назвал себя Чебурашкой

Через несколько недель Мухаммаду пришлось отречься от престола, сохранив за собой лишь титул султана Келантана. Несмотря на то, что это был первый случай в истории, жертва была не настолько серьезной, как может показаться. Малайзийского верховного правителя меняют каждые пять лет, и больше половины отведенного Мухаммаду V срока уже истекло.

Свадьба Оксаны Воеводиной и Мухаммада V Фото: @rihanapetra

В мае Воеводина родила сына, которого нарекли Тенку Исмаил Леон Петр Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра. По ее словам, узнав о ребенке, султан «заплакал и сказал: "Я стану отцом, как же я счастлив"».

Загадочный развод

Через два месяца после рождения мальчика выяснилось, что пара разводится. Газета New Straits Times писала, что все формальности были улажены, но официального подтверждения этой информации не поступило. Мухаммад V молчал, а «Мисс Москва-2015» как ни в чем не бывало выкладывала в соцсети фотографии султана и рассказывала, как его любит.

Спустя несколько дней юрист бывшего Верховного правителя Малайзии подтвердил, что Мухаммад V развелся с Воеводиной. По его словам, развод был одобрен шариатским судом Келантана, а Воеводина узнала о нем еще 22 июня. Сама она все отрицала, шариатский суд Сингапура также опроверг сообщения о разводе.

Лишь в сентябре британский таблоид Daily Mail добился от Воеводиной признания, что развод действительно состоялся. Королева красоты утверждала, что узнала о намерении султана через интернет

Тогда же султан опубликовал первое официальное заявление, в котором выражал сожаление, что решения, принятые им в частной жизни, повергли народ в смятение и привели к раздорам в социальных сетях.

Его юристы вели себя менее сдержанно. Один из них публично усомнился, что Мухаммад V действительно был отцом сына Воеводиной. Это было связано со слухами, которые распространяли британские таблоиды. Они нашли кадры из телешоу «Каникулы в Мексике», на которых девушка, очень похожая на Воеводину, вела себя крайне непристойно.

В ответ на это в русском таблоиде «Комсомольская правда» появилось интервью анонимной знакомой Воеводиной. Она утверждала, что королева красоты была верна султану, а он ей изменял. По ее версии, Мухаммад хотел избежать развода и надеялся сохранить и брак, и ребенка в секрете, однако Воеводину не устроили предлагаемые им условия.

Оксана Воеводина и Мухаммад V Фото: @rihanapetra

Еще через год Воеводина дала интервью Первому каналу. Она рассказала, что ей до сих пор поступают угрозы от малайзийских придворных, а за ее ребенком охотятся. Также она думает, что Мухаммад отрекся от престола вовсе не из-за брака с ней, а из-за политических интриг. Самого султана она считает обманщиком, потому что он соврал ей, что она его единственная жена, а это якобы оказалось не так.

Как бы то ни было, из переписки Портер с Мухаммадом стало известно, что султан продолжает давать Воеводиной не менее одного миллиона фунтов стерлингов в год, признает Леона Исмаила своим сыном и как минимум интересуется его оценками в школе. Это доказывает скриншот из переписки в мессенджере, где он отправил американке двухстраничный документ в формате pdf под названием Leon's school report («Отчет о школьной успеваемости Леона»)

Настоящая султанша

Кому верить в истории с Воеводиной, до конца непонятно, но она в самом деле не была единственной супругой султана. С 2010 года у Мухаммада V есть официальная жена, с которой он, кажется, не собирается разводиться. Она тоже иностранка, и, когда они познакомились, ее звали Яна Якубкова. О ней известно немного: лишь то, что она родилась в Праге в 1988 году.

Ради брака с Мухаммадом V ей пришлось принять ислам и сменить имя на Нур Диана Петра Абдулла. А в августе 2022 года ее возвели в ранг султанши и пожаловали ей титул Ее Королевского Высочества.

Султанша Келантана Нур Диана Петра Абдулла Фото: TUAN ZAMZAMIE / Wikimedia

Диана Петра часто сопровождает мужа на официальных мероприятиях. Последний раз они вместе появлялись на публике 5 ноября 2025 года на Национальном дне Чешской Республики в отеле The Ritz-Carlton в Куала-Лумпуре.

Она купается в роскоши, а муж готов ради нее на романтические жесты: например, в честь нее назвали несколько видов орхидей

Совершенно непонятно, как Диане Петре удается оставаться женой ветреного султана столько времени. Известно одно: у них с Мухаммадом нет общих детей. А значит, вероятно, история с поиском иностранки, призванной родить ему наследника, повторится.