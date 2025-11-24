Бывший СССР
В Константиновке начались бои

На Украине сообщили о начале боев в Константиновке
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Константиновке Донецкой народной республике (ДНР) начались бои. Об этом сообщил украинский аналитический проект Deep State.

На карте проекта серая зона боевых действий появилась на южной окраине города, подойдя близко к трассе. Также указано продвижение российских войск на широком участке южнее Константиновки.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российская армия продвигается в Константиновке. По его словам, Вооруженные Силы России расширили зону контроля с восточной и юго-восточной частей Константиновки. Сейчас идут бои за Иванополье и с северной части Клебан-Быкского водохранилища.

До этого Вооруженные силы России ударили фугасными авиабомбами по пунктам временной дислокации ВСУ в Бессаловке и Константиновке.

