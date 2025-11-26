Фуркад отреагировал на получение золота Олимпиады вместо россиянина

Фуркад заявил, что для него символично получить золото Олимпиады вместо Устюгова

Шестикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад отреагировал на предстоящее вручение ему золотой медали Олимпийских игр 2010 года из-за дисквалификации россиянина Евгения Устюгова. Его слова приводит Ski Chrono.

Спортсмен заявил, что для него символично получить награду за борьбу против допинга, что подтверждает смысл и важность этой борьбы даже спустя 16 лет после той гонки. Фуркад отметил, что не воспринимает медаль как потерянную, так как всегда считал свой результат в той гонке победой.

Церемония награждения запланирована на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

В сентябре 2025 года Устюгов был лишен золота Олимпиады в Сочи, а также золотой и бронзовой медалей Игр 2010 года в Ванкувере (в масс-старте и эстафете). Решение связано с нарушением антидопинговых правил, выявленным в его прошлых выступлениях.