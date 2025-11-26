Спорт
Фуркад отреагировал на получение золота Олимпиады вместо россиянина

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Шестикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад отреагировал на предстоящее вручение ему золотой медали Олимпийских игр 2010 года из-за дисквалификации россиянина Евгения Устюгова. Его слова приводит Ski Chrono.

Спортсмен заявил, что для него символично получить награду за борьбу против допинга, что подтверждает смысл и важность этой борьбы даже спустя 16 лет после той гонки. Фуркад отметил, что не воспринимает медаль как потерянную, так как всегда считал свой результат в той гонке победой.

Церемония награждения запланирована на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

В сентябре 2025 года Устюгов был лишен золота Олимпиады в Сочи, а также золотой и бронзовой медалей Игр 2010 года в Ванкувере (в масс-старте и эстафете). Решение связано с нарушением антидопинговых правил, выявленным в его прошлых выступлениях.

