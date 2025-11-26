СБУ планировала взорвать самолет с высокопоставленным чиновником из России. Что известно?

Киев с помощью завербованного готовил подрыв самолета с чиновником из РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) завербовала россиянина для дальнейшего подрыва самолета российского высокопоставленного лица. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как указали оперативники, ростовский уроженец 1970 года рождения вышел на связь с иностранной разведкой и предложил свои услуги. Он собирал сведения о расположении систем ПВО в Подмосковье, а также поднимал в небо беспилотник, чтобы успеть выявить уязвимости в щите столичного региона.

Позднее этому же человеку пришло задание на совершение подрыва самолета. В нем должно было лететь высокопоставленное лицо Российской Федерации.

Следственное управление ФСБ России начало следствие по уголовным делам. Все они касаются статей о госизмене и организации террористической организации. Расследованные материалы были представлены суду.

Мужчину признали виновным и приговорили к 24 годам лишения свободы строгого режима. Также завербованного россиянина оштрафовали на 500 тысяч рублей.

В ФСБ рассказали о методах вовлечения россиян в диверсии со стороны Украины

По данным газеты «Известия», украинские спецы заманивают россиян для участия в диверсиях с помощью мессенджеров. Специально для вербовки на Украине создают фейковые страницы, в том числе и в остальных социальных сетях, но отмечается, что чаще всего это происходит все-таки через Telegram.

Аккаунту присваивается имя. Затем он заполняется фальшивыми фото и видео, сгенерированными с помощью нейросетей.

Уже позже с таких страниц представители Украины, в том числе из СБУ, пытаются выйти на военных России, чтобы выяснить важную секретную информацию или организовать нападение на них.

Незадолго до этого Совет Федерации также одобрил закон, ужесточающий уголовное наказание за диверсии. Уточнялось, что закон вводит уголовную ответственность за склонение или вовлечение несовершеннолетнего в диверсию. Он также снижает возраст привлечения к уголовной ответственности за ряд действий, в числе которых есть содействие террористической деятельности, диверсия, организация террористического сообщества и учения в целях совершения диверсий.

По мнению спикера Совфеда Валентины Матвиенко, закон призван повысить бдительность россиян в отношении того, чем занимаются их дети.

Кадр: ЦОС ФСБ России

ФСБ предотвращает попытки диверсий почти ежедневно

В ноябре правоохранительным органам удалось успешно предотвратить несколько попыток диверсий со стороны Украины. В частности, 25 ноября ЦОС ФСБ сообщил о предотвращении теракта в православном храме под Калининградом.

Россиянин, как известно, 2008 года рождения связался с вербовщиком террористической организации и предложил свои услуги. Молодой человек успешно разведал данные о потенциальном объекте атаки и после приобретения необходимых компонентов изготовил самодельные зажигательные устройства. Воплотить свой замысел, однако, он не смог. Юноша был перехвачен правоохранительными органами в непосредственной близости от храма.

24 ноября ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге в Алтайском крае. Тогда два местных жителя были завербованы через мессенджер Telegram представителем террористической организации. Именно они должны были за деньги устроить подрыв для украинских военных. Молодые люди подобрали место для предполагаемой диверсии и провели тщательную разведку.

Подозреваемых задержали 22 ноября при попытке установить сбрасывающее устройство. Россиян успели заметить на участке железнодорожного перегона Алтайская — Бийск. В ФСБ сообщили, что когда они оказали сопротивление, были нейтрализованы ответным огнем. ЦОС ФСБ позднее показал видео задержания диверсантов в Алтае.