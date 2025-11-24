Ликвидацию ФСБ пособников Киева в Алтайском крае сняли на видео

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли попытку диверсии на железной дороге в Алтайском крае.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Алтайского края пресечена попытка диверсии на железной дороге, которая планировалась членами запрещенной в РФ террористической организации при координации спецслужб Украины Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ

Речь идет о двух местных жителях, которые были завербованы через мессенджер Telegram представителем террористической организации для осуществления диверсионно-террористической деятельности за материальное вознаграждение. Они подобрали место для предполагаемой диверсии и провели его разведку.

Подозреваемых задержали 22 ноября при попытке установить сбрасывающее устройство на участке железнодорожного перегона Алтайская — Бийск, на путях, имеющих высокую интенсивность движения грузовых и пассажирских составов. Они оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем.

Кадр: ЦОС ФСБ России

Следственное отделение регионального управления ФСБ возбудило уголовное дело по статье 281 («Диверсия») УК РФ. Управлением Следственного комитета по региону возбуждены уголовные дела по статьям 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 222 («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») УК РФ.

ФСБ показала видео задержания диверсантов

Также ЦОС ФСБ опубликовал видео задержания диверсантов на железной дороге на Алтае.

На запись попал момент, когда злоумышленники приезжали на место планируемого преступления для разведки. Спустя время они появились там повторно ночью. Один направился к железнодорожному полотну, а второй собирал что-то в автомобиле. Силовики контролировали происходящее и начали задержание. Преступники открыли стрельбу и были ликвидированы ответным огнем.

У планировавших диверсию обнаружили автомат Калашникова, пистолет и обрез. В багажнике их машины было найдено большое количество различных элементов, предназначенных для совершения преступления.

Кадр: ЦОС ФСБ России

Представители ФСБ обратились к гражданам РФ. Они предупредили, что украинские спецслужбы не снижают активность поиска в интернете (в том числе в социальных сетях и мессенджерах) потенциальных исполнителей терактов и диверсий для нанесения ущерба России. В ведомстве подчеркнули, что все лица, согласившиеся содействовать Киеву, будут установлены и привлечены к ответственности. В таких случаях грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного, подчеркнули в ФСБ.

Готовивший подрыв железной дороги на Кубани рассказал о конспирации

21 ноября был предотвращен подрыв железнодорожных путей в Краснодарском крае.

Силовики задержали жившего на Кубани гражданина Украины, который был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) в запрещенной соцсети. В его телефоне обнаружили соответствующую переписку, а из тайника изъяли самодельное взрывное устройство.

Задержанный рассказал, что получил от украинского куратора техническое задание, местоположение тайника со взрывным устройством. В целях конспирации исполнитель должен был запомнить инструкции и удалить переписку.

Путем теракта злоумышленники намеревались сорвать график перевозок военной техники и вооружений в зону проведения специальной военной операции. Возбуждено уголовное дело.

Россиянин с 2021 года собирал информацию для СБУ

В прокуратуре Карачаево-Черкесской Республики сообщили «Ленте.ру», что осудили мужчину, собиравшего сведения о сотрудниках ФСБ.

Суд установил, что в августе 2021 года 45-летний местный житель установил через мессенджер связь с представителем СБУ. По его заданиям мужчина занимался сбором и передачей информации о сотрудниках ФСБ и деятельности российских органов безопасности. Разоблачили злоумышленника в марте 2024 года.

Его признали виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Фигуранта приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей.