«Мы сами пришли в органы!» Пожизненно осужденный по делу о подрыве Крымского моста выступил с эмоциональной речью

Реакцию пожизненно осужденных за теракт на Крымском мосту сняли на видео

Оглашение приговора по делу о теракте на Крымском мосту в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону. Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Фигурантам дела о теракте на Крымском мосту огласили приговор. Один из них — 36-летний глава компании по грузоперевозкам из Санкт-Петербурга Олег Антипов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — эмоционально отреагировал на решение суда.

Он обратился к журналистам из «аквариума» в зале суда, где находился с другими фигурантами. «Мы сами пришли в правоохранительные органы. Сами дали показания. Все свидетели говорят, что мы невиновны. Все доказательства говорят, что мы невиновны», — сказал он. Антипов добавил, что полиграфы и свидетели тоже указывают на их невиновность, и в конце он потребовал от суда и правоохранителей «показать правду» гражданам страны.

Оглашение приговора фигурантам дела о теракте на Крымском мосту в Южном окружном военном суде Фото: Наталья Тишкова / ТАСС

Восемь человек получили пожизненные сроки

Процесс проходил в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону в четверг, 27 ноября. Слушание проводилось в закрытом режиме из-за наличия в деле секретных данных.

Пожизненно осуждены братья Артем и Георгий Азатьяны, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян (все внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Как сообщает Генеральная прокуратура России, их обвинили по пункту «б» части 3 статьи 205 («Террористический акт, повлекший смерть человека, причинение значительного ущерба и наступление иных тяжких последствий») и части 4 статьи 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») УК РФ. Соломко и Терчанян также осуждены по части 3 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда взрывных устройств»).

Приговор, включающий в себя восемь пожизненных сроков, назвали исключительным случаем. Так «Ленте.ру» прокомментировал решение суда источник в силовых структурах.

Пожар на Крымском мосту, на автомобильной части которого произошел подрыв грузового автомобиля Фото: Елена Иванова / РИА Новости

Осужденных также обязали выплатить компенсацию 7 миллиардов рублей

Помимо пожизненного срока, осужденных обязали выплатить пострадавшим компенсацию в размере семи миллиардов рублей. Отмечается, что эта сумма назначена по искам потерпевших в счет возмещения материального ущерба и морального вреда.

Восемь человек обвинили в первом теракте на Крымском мосту, который произошел утром 8 октября 2022 года. Бомба, находившаяся внутри фуры, была приведена в действие во время проезда рядом с грузовым поездом. Из-за этого цистерны с топливом загорелись, а два пролета автомобильной части моста были разрушены. Жертвами взрыва стали пять человек, в том числе водитель грузовика.

