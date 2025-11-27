Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:18, 27 ноября 2025Силовые структуры

«Мы сами пришли в органы!» Пожизненно осужденный по делу о подрыве Крымского моста выступил с эмоциональной речью

Реакцию пожизненно осужденных за теракт на Крымском мосту сняли на видео
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетВзрыв на Крымском мосту
Оглашение приговора по делу о теракте на Крымском мосту в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону

Оглашение приговора по делу о теракте на Крымском мосту в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону. Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Фигурантам дела о теракте на Крымском мосту огласили приговор. Один из них — 36-летний глава компании по грузоперевозкам из Санкт-Петербурга Олег Антипов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — эмоционально отреагировал на решение суда.

Он обратился к журналистам из «аквариума» в зале суда, где находился с другими фигурантами. «Мы сами пришли в правоохранительные органы. Сами дали показания. Все свидетели говорят, что мы невиновны. Все доказательства говорят, что мы невиновны», — сказал он. Антипов добавил, что полиграфы и свидетели тоже указывают на их невиновность, и в конце он потребовал от суда и правоохранителей «показать правду» гражданам страны.

Оглашение приговора фигурантам дела о теракте на Крымском мосту в Южном окружном военном суде

Оглашение приговора фигурантам дела о теракте на Крымском мосту в Южном окружном военном суде

Фото: Наталья Тишкова / ТАСС

Восемь человек получили пожизненные сроки

Процесс проходил в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону в четверг, 27 ноября. Слушание проводилось в закрытом режиме из-за наличия в деле секретных данных.

Материалы по теме:
Десант ВСУ попытался высадиться неподалеку от Крыма. Его уничтожение сняли на видео
Десант ВСУ попытался высадиться неподалеку от Крыма. Его уничтожение сняли на видео
20 августа 2025
«Мы использовали втемную много людей». Восемь человек осудили пожизненно за подрыв Крымского моста. Кто и как готовил этот теракт?
«Мы использовали втемную много людей». Восемь человек осудили пожизненно за подрыв Крымского моста. Кто и как готовил этот теракт?
Сегодня

Пожизненно осуждены братья Артем и Георгий Азатьяны, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян (все внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Как сообщает Генеральная прокуратура России, их обвинили по пункту «б» части 3 статьи 205 («Террористический акт, повлекший смерть человека, причинение значительного ущерба и наступление иных тяжких последствий») и части 4 статьи 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») УК РФ. Соломко и Терчанян также осуждены по части 3 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда взрывных устройств»).

Приговор, включающий в себя восемь пожизненных сроков, назвали исключительным случаем. Так «Ленте.ру» прокомментировал решение суда источник в силовых структурах.

Пожар на Крымском мосту, на автомобильной части которого произошел подрыв грузового автомобиля

Пожар на Крымском мосту, на автомобильной части которого произошел подрыв грузового автомобиля

Фото: Елена Иванова / РИА Новости

Осужденных также обязали выплатить компенсацию 7 миллиардов рублей

Помимо пожизненного срока, осужденных обязали выплатить пострадавшим компенсацию в размере семи миллиардов рублей. Отмечается, что эта сумма назначена по искам потерпевших в счет возмещения материального ущерба и морального вреда.

Восемь человек обвинили в первом теракте на Крымском мосту, который произошел утром 8 октября 2022 года. Бомба, находившаяся внутри фуры, была приведена в действие во время проезда рядом с грузовым поездом. Из-за этого цистерны с топливом загорелись, а два пролета автомобильной части моста были разрушены. Жертвами взрыва стали пять человек, в том числе водитель грузовика.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ЕС приняли резолюцию по новым регионам России

    Россиянам рассказали о возможности не платить налог с продажи жилья

    Видео актрисы Екатерины Климовой без бюстгальтера взорвало соцсети

    Миллионы людей отказались от Windows 11

    На Украине рассказали о выгоде ввоза кокаина в Киев

    Российский тревел-блогер нашел альтернативу Турции «с водой голубее и ценами ниже»

    Великобритания временно исключила из-под санкций зарубежные активы «Лукойла»

    Участнице телешоу ампутировали вторую ногу

    Эмили Ратаковски показала грудь в прозрачном бюстгальтере

    Изнасилованная мигрантами на глазах жениха в Европе девушка рассказала о случившемся

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости