Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:30, 27 ноября 2025Наука и техника

Погоня ракеты России за МиГ-29 ВСУ попала на видео

Погоня российской ракеты за украинским истребителем МиГ-29 попала на видео
Иван Потапов
Иван Потапов

Погоня российской ракеты за истребителем МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала на видео. На ролик обратил внимание Telegram-канал «Воевода Вещает».

По словам украинского летчика, ракета была запущена российским истребителем с дистанции 45 километров.

«Доказательств никаких не приводится. Только взгляд напряженный — но тут причины могут разные присутствовать. Если пуск по нему действительно был (на слово противнику не верим), то в этот раз пилоту повезло. Второго шанса наши истребители могут и не дать, тогда придется пианино заказывать», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

В сентябре американский портал TWZ заметил, что у ВСУ мог появиться минимум один истребитель МиГ-29, который ранее принадлежал Азербайджану, хотя изначально был украинским.

В том же месяце «Воевода Вещает» сообщил, что на украинских истребителях МиГ-29 заметили копию российской умной бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на заявление Еврокомиссии о разделе Украины

    Леди Гага вышла в свет с кардинально новым имиджем

    Европу обвинили в попытках сорвать мирный план по Украине с помощью одного способа

    Женщина ударила дочь головой о стену в самолете и была оштрафована на восемь тысяч рублей

    Porsche Cayenne и Ram российского чиновника забрали в бюджет государства

    Лукашенко оценил шанс согласия Киева на мирный план США

    Восемь человек осудили за теракт на Крымском мосту

    На Западе объяснили изменение подхода Трампа к Украине

    В российском городе запретили продажу вейпов

    Почти в половине проверенного оливкового масла нашли фальсификации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости