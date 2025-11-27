Великобритания временно исключила из-под санкций зарубежные активы «Лукойла»

Британия исключила до 26 февраля из-под санкций международные активы «Лукойла»

Власти Великобритании временно исключили из-под блокирующих санкций зарубежные активы «Лукойла». Об этом решении сообщается на сайте Министерства финансов (Минфина) королевства.

Генеральная лицензия в отношении международных активов российского энергогиганта будет действовать с 27 ноября 2025-го по 26 февраля 2026 года. В этот период можно будет осуществлять или принимать платежи от Lukoil International и ее дочерних структур в рамках действующих или вновь заключенным соглашениям. «Лицензия позволяет продолжать деловые операции с компаниями Lukoil International», — отмечается в пресс-релизе ведомства.

Российский энергогигант попал под блокирующие санкции США, Евросоюза (ЕС) и Великобритании во второй половине октября 2025 года. После этого совет директоров «Лукойла» решил в экстренном порядке искать покупателя своих международных активов. Агентство Bloomberg отмечало, что руководство компании стремилось избавиться от них за раз, но с этим возникли проблемы.

Сначала желание приобрести активы выразил международный трейдер Gunvor, но после проверки Минфина США руководство компании отказалось от этих планов. После этого агентство Reuters сообщило о новом претенденте, им оказался американский инвестиционный фонд Carlyle.