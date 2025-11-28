Доллару предрекли дальнейшее падение

«Ведомости»: Доллар в 2026 году продолжит дешеветь

Доллар в ближайшие полгода может продолжить ослабление на фоне ряда факторов, предрекли эксперты. О перспективах дальнейшего падения американской валюты в 2026 году пишут «Ведомости».

Собеседники издания отмечают, что к евро доллар вряд ли ослабнет, а в целом, как ожидается, его индекс к шести ведущим мировым валютам снизится с нынешних примерно 99,5 пункта до примерно 95-97. Таким образом, отмечают в том числе аналитики JPMorgan, падение значений доллара в 2026 году будет не столь сильным как в 2025-м.

С начала года его индекс упал почти на 9 процентов. Падение началось после того, как вступающий в должность главы США Дональд Трамп пообещал ввести «масштабные торговые пошлины для обогащения американцев». В первые 100 дней президентства Трампа на фоне того, что в начале апреля он объявил о введении тарифов на товары из 185 стран, курс доллара показал худшую динамику за 52 года.

По словам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, способствовать ослаблению доллара будут рост госдолга, а также изменение политики ФРС по ликвидности — помимо того, что в предстоящем году Федрезерв будет снижать ставки, что еще более вероятно с учетом предстоящей смены его главы на ставленника Трампа, в 2026-м может быть возобновлена программа количественного смягчения, а увеличение долларовой ликвидности «при прочих равных также ведет к ослаблению доллара».

Трамп считает последствия своей тарифной политики исключительно позитивными. Он утверждает, что США стали благодаря ней богатейшей страной мира. В то же время резкое ослабление доллара связывают в том числе со стремлением нынешней администрации Белого дома избавиться от торгового дефицита, выровняв платежный баланс страны.