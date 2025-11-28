На Западе заявили о леденящем кровь Зеленского ультиматуме Путина

Daily Express: Путин поставил ультиматум Киеву словами об условии окончания СВО

Президент России Владимир Путин словами об условии окончания спецоперации (СВО) на Украине поставил ультиматум Киеву. Об этом написало британское издание Daily Express.

Как напомнили журналисты, российский глава ранее заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) либо добровольно уйдут с занимаемых территорий, либо этого добьется Российская армия. В западном издании назвали эти слова Путина суровым предупреждением и бескомпромиссным ультиматумом Киеву.

«Недавний ультиматум Путина Украине заставил весь мир насторожиться», — добавили в Daily Express. Там также выразили мнение, что предупреждение российского лидера заставит застыть кровь в жилах президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неприемлемый для России формат переговоров по Украине. По словам официального представителя Кремля, Москва не хотела бы обсуждать параметры переговоров в публичном формате.

Перед этим Песков раскрыл, что Вашингтон передал России параметры мирного плана, оформленные в ходе переговоров американской и украинской делегаций в Женеве.