14:04, 28 ноября 2025

На Западе заявили о леденящем кровь Зеленского ультиматуме Путина

Daily Express: Путин поставил ультиматум Киеву словами об условии окончания СВО
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин словами об условии окончания спецоперации (СВО) на Украине поставил ультиматум Киеву. Об этом написало британское издание Daily Express.

Как напомнили журналисты, российский глава ранее заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) либо добровольно уйдут с занимаемых территорий, либо этого добьется Российская армия. В западном издании назвали эти слова Путина суровым предупреждением и бескомпромиссным ультиматумом Киеву.

«Недавний ультиматум Путина Украине заставил весь мир насторожиться», — добавили в Daily Express. Там также выразили мнение, что предупреждение российского лидера заставит застыть кровь в жилах президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неприемлемый для России формат переговоров по Украине. По словам официального представителя Кремля, Москва не хотела бы обсуждать параметры переговоров в публичном формате.

Перед этим Песков раскрыл, что Вашингтон передал России параметры мирного плана, оформленные в ходе переговоров американской и украинской делегаций в Женеве.

