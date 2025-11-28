Забота о себе
Забота о себе

Названы способы разнообразить одну из самых опасных поз в сексе

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lucky Business / Shutterstock / Fotodom

Психолог Рэйчел Нидл рассказала, как разнообразить секс в позе «наездница», которая считается одной из самых опасных. Способы сделать это специалистка назвала изданию Women's Health.

В первую очередь парам, которые хотят разнообразить секс в этой позе, Нидл посоветовала ее вариант под названием «вбрасывания». Чтобы выполнить его, мужчине нужно сесть на край кровати, а женщине — опуститься ему на колени. Для удобства психолог посоветовала положить подушки под спину мужчины.

Еще одним вариантом Нидл назвала вариант «всадница». В этой модификации привычной позиции мужчина ложится, женщина располагается сверху, лицом к партнеру, отклоняется назад и упирается руками в колени партнера. «Такой угол позволяет лучше стимулировать точку G, контролировать глубину и скорость проникновения», — заявила эксперт.

Также она посоветовала попробовать позу «обратная наездница», когда женщина садится спиной к партнеру. Нидл отметила, что для партнера плюсом в этой позиции является вид на спину и ягодицы партнерши, а женщина получает возможность стимулировать клитор.

Ранее эксперт по сексу и отношениям Закари Зейн назвал лучшие позы для занятий любовью с полным желудком. По его мнению, в таком состоянии идеальным будет медленный секс в позе «ложки» или взаимная мастурбация.

