Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:05, 28 ноября 2025Мир

В Финляндии задержали перешедшего границу из России мужчину

Yle: В Иматре задержали мужчину за пересечение российско-финской границы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В городе Иматра задержали мужчину, незаконно перешедшего российско-финскую границу. Об этом сообщает издание Yle.

Пересечение границы зафиксировали сенсоры и патрули с собаками. Инцидент произошел 27 ноября. Мужчина вошел на территорию Финляндии на северном берегу реки Вуоксы, где нет ограждения.

Для поисков был привлечен вертолет и служебные автомобили. Погранслужба отметила, что задержание произошло без происшествий. Правоохранительные органы начали расследование, а пограничники связались с российскими коллегами в Ленинградской области.

Финские пограничники в июне задержали бывшего бойца ЧВК «Вагнер» при попытке нелегального пересечения границы. Мужчина попросил в Финляндии политическое убежище, однако в скандинавской республике ему предъявили обвинения в военных преступлениях и заключили под стражу. В ноябре россиянина депортировали на родину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор российского региона рассказал о ночной атаке ВСУ

    Экспорт американского газа выйдет на рекордный уровень

    Генерал назвал возможное место запуска беспилотников для атаки на Чувашию

    Российский тревел-блогер описал США словами «миром правит Америка»

    35-летняя женщина описала свидание с зумером фразой «пустая трата времени»

    Внешность популярного телеведущего на видео с тренировки встревожила фанатов

    Украинский военный рассказал об откупах за нарушения в ВСУ

    Подростковое недовольство Путиным обернулось для россиянина строгим приговором

    Азиатская страна купила российского алюминия на рекордную сумму

    АЗС получила повреждения при атаке ВСУ на российский регион

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости