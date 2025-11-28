В Финляндии задержали перешедшего границу из России мужчину

Yle: В Иматре задержали мужчину за пересечение российско-финской границы

В городе Иматра задержали мужчину, незаконно перешедшего российско-финскую границу. Об этом сообщает издание Yle.

Пересечение границы зафиксировали сенсоры и патрули с собаками. Инцидент произошел 27 ноября. Мужчина вошел на территорию Финляндии на северном берегу реки Вуоксы, где нет ограждения.

Для поисков был привлечен вертолет и служебные автомобили. Погранслужба отметила, что задержание произошло без происшествий. Правоохранительные органы начали расследование, а пограничники связались с российскими коллегами в Ленинградской области.

Финские пограничники в июне задержали бывшего бойца ЧВК «Вагнер» при попытке нелегального пересечения границы. Мужчина попросил в Финляндии политическое убежище, однако в скандинавской республике ему предъявили обвинения в военных преступлениях и заключили под стражу. В ноябре россиянина депортировали на родину.