Выданы ордера на арест устроителей конкурса самых красивых девушек в мире

В Таиланде и Мексике выданы ордера на арест владельцев конкурса «Мисс Вселенная»

Власти Мексики и Таиланда выдали ордера на арест устроителей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная». Об этом сообщает издание The Guardian.

26 ноября мексиканская пресса опубликовала расследование, согласно которому один из владельцев «Мисс Вселенной», предприниматель Рауль Роча Канту, подозревается в причастности к контрабанде наркотиков, оружия и горючего. Генеральная прокуратура Мексики подтвердила, что по этому делу выданы ордера на арест 13 подозреваемых, в том числе Рауля Роча.

Другую владелицу «Мисс Вселенной», таиландскую предпринимательницу Джаккапхонг Джакраджутатип, подозревают в мошенничестве. Поводом для этого стало заявление одного из инвесторов ее компании JKN Global Group. Он утверждает, что Джакраджутатип скрыла от него важную информацию, когда уговаривала его сделать вложение.

Суд должен был рассмотреть жалобу инвестора 25 ноября, однако Джакраджутатип не явилась на заседание. После этого судья постановил арестовать ее. Где она находится в данный момент, неизвестно.

JKN Global Group — таиландская компания, которой владеет трансгендерная женщина Джаккапонг Джакраджутатип (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). В 2022 году она приобрела конкурс «Мисс Вселенная» за 20 миллионов долларов (1,5 миллиарда рублей). Спустя год фирма не смогла вернуть заем на сумму 12 миллионов долларов и оказалась на пороге банкротства.

В октябре 2023 года Джакраджутатип тайно продала 50 процентов акций JKN Global Group мексиканскому предпринимателю Раулю Роча Канту. Когда о сделке стало известно, американская Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила Джакраджутатип в сокрытии информации.

Ранее таиландский активист Сондхи Литхонгкул заявил, что Джакраджутатип могла сбежать из страны. Он утверждает, что она перевела в криптовалюту шесть миллиардов бат (14,5 миллиарда рублей), полученных от розничных инвесторов, с помощью Рауля Роча Канту получила мексиканское гражданство и теперь скрывается в Мексике.