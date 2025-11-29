В России назвали цель атак ВСУ на танкеры у побережья Турции и казахскую нефтебазу

Джабаров: Атакой на судна в Черном море и казахскую базу ВСУ хотят разозлить РФ

Атакой на казахскую нефтебазу, которая базируется в районе порта Новороссийска, а также на нефтяные танкеры, шедшие под флагом Гамбии, у побережья Турции Вооруженные сил Украины (ВСУ) хотят разозлить Россию, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Я думаю, что это абсолютно сознательно. Потому что там уже наступает час икс, когда они должны дать согласие на переговоры, на все соглашения, которые американцы приготовили. Украину явно это не устраивает. Поэтому сейчас они пытаются вывести нас из себя, чтобы мы ответили на такие действие и чтобы потом обвинить нас», — заявил Джабаров.

Это специально сделано для того, чтобы вывести из равновесия наше командование. Я думаю, Турция и Казахстан это знают и понимают Владимир Джабаров первый зампред комитета Совфеда по международным делам

В ночь на 29 ноября безэкипажные катера ВСУ атаковали причальное устройство ВПУ-2, которое используется при транспортировке казахстанской нефти. Минэнерго республики сообщило, что причальное устройство выведено из строя до завершения ремонта.

В эту же ночь у берегов Турции в Черном море загорелся танкер Kairos, шедший в Новороссийск. Известно, что судно шло под флагом Гамбии. Также был поврежден танкер Virat. По некоторым данным СМИ, судно направлялось из Севастополя в Турцию. По другим данным, танкер шел в Новороссийск. Отмечается, что судно также шло под флагом Гамбии. Официально сообщалось о «внешнем воздействии» на оба судна. Позднее танкер Virat подвергся повторному удару.

Ответственность за атаки на себя взяли Служба безопасности Украины и Военно-морские силы страны.

Агентство Reuters со ссылкой на данные LSEG, в свою очередь, пишет, что оба танкера находятся под антироссийскими санкциями. Там утверждают о якобы принадлежности их к «теневому флоту» России.