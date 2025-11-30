Оценены шансы Макгрегора принять участие в турнире UFC в Белом доме

Букмекеры оценили шансы Макгрегора провести бой в Белом доме коэффициентом 1,30

Букмекеры оценили шансы экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях, ирландца Конора Макгрегора принять участие в турнире UFC на территории Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщает «Советский Спорт».

Букмекеры считают Конора Макгрегора главным претендентом на участие в турнире с коэффициентом 1,30. Ближайший конкурент — Илия Топурия с котировкой 1,40, за ними идут Ислам Махачев, Алекс Перейра и Том Аспиналл с коэффициентом в 1,45.

Ранее главным претендентом на участие в турнире считался Аспиналл. Букмекеры предлагали котировку на его участие в 1,22.

В октябре американский президент Дональд Трамп анонсировал поединок промоушена UFC, который состоится прямо на территории Белого дома. Трамп объявил, что событие пройдет 14 июня 2026 года.

Последний на данный момент поединок Макгрегор провел летом 2021 года. Боец уступил американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги и после этого не принимал участия в боях.