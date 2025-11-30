Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
04:32, 30 ноября 2025Спорт

Раскрыты обстоятельства смерти олимпийской чемпионки Петрусевой

ТАСС: Соседи нашли олимпийскую чемпионку Петрусеву мертвой на улице
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Наталья Петрусева

Наталья Петрусева. Фото: Владимир Первенцев / РИА Новости

Тело олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Натальи Петрусевой нашли на улице в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Уточняется, что обнаружили ее соседи.

Конькобежка Петрусева умерла 29 ноября на 71-м году жизни. Помимо золота Олимпиады 1980 года в Лейк-Плэсиде на дистанции 1000 метров, Петрусева также завоевала бронзу Игр-1980 на дистанции 500 метров и две бронзы Олимпийских игр 1984 года в Сараево на дистанциях 1000 и 1500 метров.

Ранее украинская гимнастка Елизавета Хоровинкина умерла в 20 лет. Причины смерти спортсменки не раскрываются.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ сообщила об отправке в Россию агента Украины под видом депортации

    Россиянам рассказали о способах сэкономить на новогоднем столе

    Онищенко назвал опасное последствие «зимовки» в теплых странах

    В Госдуме захотели изменить условия выдачи семейной ипотеки

    МИД Ирана осудило решение Трампа по Венесуэле

    Над резиденцией Трампа подняли истребитель

    На Красной площади откроются первые новогодние аттракционы

    Раскрыт перечень изъятых у Ермака вещей

    Россиян предупредили о связи сухого воздуха с опасными заболеваниями

    Российский хоккеист помог «Тампе» одержать седьмую подряд победу в НХЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости