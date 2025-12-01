«Война и безумие!» Во Франции в шоке от разговоров о превентивных ударах НАТО по России

Политик Филиппо назвал план НАТО по ответу РФ безумным

Идея нанесения превентивного удара Североатлантического альянса по России является безумной, и такие планы не могут быть «оборонительными». Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Политик обратил внимание на публикацию немецкой газеты Die Welt, которая сообщила о желании НАТО дополнительно сформировать 49 боеспособных бригад. Происходящее он назвал «войной и безумием».

«Знаменитый "оборонительный альянс" оправдывает переход в "наступление"... Достаточно лишь надуманного или полностью выдуманного предлога, чтобы начать войну! Например, диверсии на газопроводах "Северный поток"», — возмутился политик.

Флориан Филиппо. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Филиппо подчеркнул, что НАТО должна была исчезнуть в 1991 году вместе с холодной войной, однако сейчас блоку постоянно приходится оправдывать свое существование, создавая врагов и развязывая войны. Поэтому он призвал Францию как можно скорее выйти из альянса.

НАТО рассматривает упреждающие удары по России

Призыв французского политика прозвучал на фоне заявления главы Военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне о том, что альянс рассматривает возможность упреждающих ударов в ответ на якобы агрессивные действия России.

В то же время он признал, что принятие подобного решения упирается в ряд юридических сложностей. «Действовать более агрессивно или упреждающе вместо того, чтобы реагировать, — это то, о чем мы думаем», — отметил он.

Драгоне добавил, что Североатлантический альянс мог бы рассмотреть упреждающие удары в качестве «оборонительных действий».

Фото: Yves Herman / Reuters

25 ноября глава Военного комитета Североатлантического блока адмирал Роб Бауэр рассказал, что в НАТО обсуждают высокоточные превентивные бомбардировки России на случай войны.

По его словам, альянс изменил отношение к стратегии обороны и хочет начать бомбардировки в случае нападения России. Бауэр указал, что альянсу нужна комбинация высокоточных ударов, выводящих из строя системы, использующиеся для нападения.

Россия сочла заявление НАТО попыткой сорвать переговоры по Украине

Заявление НАТО об «упреждающих ударах» является целенаправленной попыткой сорвать переговоры по урегулированию конфликта на Украине, убеждены в Москве.

Видим в нем целенаправленную попытку подрыва усилий по выходу из украинского кризиса (...) Свои истинные цели и намерения НАТО давно уже не скрывает Мария Захарова официальный представитель МИД России

При этом у Североатлантического альянса «хватает совести» обвинять Россию в якобы «воинственной риторике» и эскалации ситуации, не предъявляя доказательств, заявила дипломат.

В свою очередь, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя заявления альянса, заявил, что НАТО продолжает раскручивать виток, ведущий к третьей мировой войне.