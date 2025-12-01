Реклама

Спорт
22:33, 1 декабря 2025Спорт

Усик высказался о продолжении карьеры после отказа от звания абсолютного чемпиона мира

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Украинский боксер Александр Усик на своей странице в интервью YouTube-каналу Boxing King Media высказался о продолжении карьеры после отказа от звания абсолютного чемпиона мира.

Спортсмен заявил, что намерен продолжать боксировать. Украинец рассказал, что его первым потенциальным соперником в будущих боях будет экс-чемпион Деонтей Уайлдер. Усик отметил, что переговоры еще не ведутся, но эта идея обсуждается с его командой.

Усик отказался от звания абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе 18 ноября. Отмечалось, что WBO получила официальное уведомление от команды спортсмена.

В июле 38-летний Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Поединок проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

