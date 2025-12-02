Генерал-майор прокомментировал удары по российским танкерам в Черном море

Депутат Госдумы Ивлев назвал терроризмом атаки на российские танкеры

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал терроризмом удары по российским танкерам в Черном море. Комментарий парламентария публикует РИА Новости.

По словам Ивлева, никто не может находиться в безопасности перед атаками «украинских морских пиратов». «Сначала поражены танкеры с нефтью, теперь атакован танкер с растительным маслом, завтра может быть потоплен пассажирский теплоход или прогулочная яхта», — подчеркнул депутат.

Ранее турецкие власти сообщили об атаке на танкер Midvolga 2, приписанный к Большому порту Санкт-Петербурга и ходящий под российским флагом. Судно перевозило растительное масло и следовало в Грузию. Согласно официальным данным, на борту танкера находились 13 членов экипажа. После атаки танкер направился в порт города Синоп.

Кроме того, 28 ноября стало известно об ударах по нефтяным танкерам под флагом Гамбии Kairos и Virat, которые следовали в Россию. Ответственность за атаки взяли на себя Служба безопасности Украины и военно-морские силы страны.