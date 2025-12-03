Google оштрафовали в России на миллионы рублей

Суд в Москве оштрафовал Google на 3,8 миллиона рублей

Таганский районный суд Москвы оштрафовал корпорацию Google за отказ удалить запрещенный контент. Об этом сообщает РИА Новости.

Google признали виновной в нарушении части 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством России»). Суд назначил компании штраф в размере 3,8 миллиона рублей.

Какую именно информацию Google отказалась удалить, не уточняется.

Ранее за аналогичное правонарушение в России оштрафовали мессенджер Telegram. Компанию обязали выплатить более трех миллионов рублей.

Перед этим на несколько миллионов рублей оштрафовали Microsoft. Корпорация тоже отказалась удалить информацию, которую необходимо было убрать в соответствии с требованиями российского законодательства.