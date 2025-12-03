Реклама

Наука и техника
15:36, 3 декабря 2025Наука и техника

«Калашников» выполнил госзаказ на поставку ГП-34

«Калашников» выполнил госзаказ на поставку подствольных гранатометов ГП-34
Иван Потапов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia

«Калашников» выполнил государственный заказ на поставку подствольных гранатометов ГП-34, активно используемых Вооруженными силами (ВС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом концерн сообщил в своем Telegram-канале.

«План производства изделия на 2025 год стал рекордным для предприятия. В 2026 году потребность в гранатомете останется на высоком уровне», — отметили в компании.

В мае 2024 года ТАСС сообщил, что специалисты Военной академии материально-технического обеспечения разработали новый выстрел подствольного гранатомета, предназначенный для борьбы с малогабаритными беспилотными летательными аппаратами.

В апреле того же года индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев в интервью агентству рассказал, что госкорпорация увеличит выпуск выстрелов к подствольным и автоматическим гранатометам из-за их востребованности.

