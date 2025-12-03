Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
17:37, 3 декабря 2025Спорт

Российский лыжник назвал Клебо лучшим в истории

Российский лыжник Коростелев: Что сделаешь, если самый-самый в истории — Клебо?
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Christophe Pallot / Agence Zoom / Getty Images

Российский лыжник Савелий Коростелев назвал норвежца Йоханнеса Клебо лучшим в истории их вида спорта. Его цитирует Sports.ru.

«Клебо в этом году установил историческое достижение: на чемпионате мира выиграл 6 золотых из 6 возможных. Это уже факт, уже сделано. Я руководствуюсь не эмоциями, а фактами. Что сделаешь, если самый-самый в истории — Клебо?» — заявил Коростелев.

Он отметил, что не считает свое мнение непатриотичным. «И если фанаты Саши Большунова закидают меня камнями, ничего не изменится», — подытожил лыжник.

В октябре Клебо обрадовался отстранению российских лыжников. Норвежец заявил, что на фоне продолжающихся событий российских спортсменов следует держать подальше от международных соревнований.

До этого Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда приняла решение продлить отстранение россиян и отказала им в праве участвовать в соревнованиях даже в нейтральном статусе. Таким образом, российские лыжники, включая Большунова, пропустят грядущую Олимпиаду-2026 в Италии.

29-летний Клебо — пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира. 28-летний Большунов трижды становился олимпийским чемпионом и один раз выигрывал чемпионат мира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Есть три столпа». Кремль назвал главные условия мирного плана по Украине. Что о них думает Трамп?

    Лиса прокатилась на трамвае в Петербурге и попала на видео

    Таджикистан отверг совместное с Россией патрулирование границы

    Париж назвал украинцев «первой линией обороны» Европы

    Управляющая российским банком отправилась в Турцию с 150 миллионами рублей

    Стоимость российской нефти рухнула

    Найденное в ломбарде украшение помогло раскрыть расправу россиянина над супругой

    Выявлено неожиданное последствие приема контрацептивов

    Geely Emgrand ушел из России

    МИД Венгрии описал «ястребов» НАТО словами «потеряли связь с реальностью»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok