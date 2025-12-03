Российский лыжник назвал Клебо лучшим в истории

Российский лыжник Коростелев: Что сделаешь, если самый-самый в истории — Клебо?

Российский лыжник Савелий Коростелев назвал норвежца Йоханнеса Клебо лучшим в истории их вида спорта. Его цитирует Sports.ru.

«Клебо в этом году установил историческое достижение: на чемпионате мира выиграл 6 золотых из 6 возможных. Это уже факт, уже сделано. Я руководствуюсь не эмоциями, а фактами. Что сделаешь, если самый-самый в истории — Клебо?» — заявил Коростелев.

Он отметил, что не считает свое мнение непатриотичным. «И если фанаты Саши Большунова закидают меня камнями, ничего не изменится», — подытожил лыжник.

В октябре Клебо обрадовался отстранению российских лыжников. Норвежец заявил, что на фоне продолжающихся событий российских спортсменов следует держать подальше от международных соревнований.

До этого Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда приняла решение продлить отстранение россиян и отказала им в праве участвовать в соревнованиях даже в нейтральном статусе. Таким образом, российские лыжники, включая Большунова, пропустят грядущую Олимпиаду-2026 в Италии.

29-летний Клебо — пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира. 28-летний Большунов трижды становился олимпийским чемпионом и один раз выигрывал чемпионат мира.