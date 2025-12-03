Реклама

19:36, 3 декабря 2025Спорт

Российский пловец-чемпион рассказал о нежелании купаться на отдыхе

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российский пловец, двукратный чемпион мира Климент Колесников рассказал о нежелании купаться на отдыхе. Его слова приводит РИА Новости.

«У меня не скажу что болезнь, но неприязнь к открытым водным пространствам: рекам, озерам, морям. В девяти из десяти случаях я не пойду купаться. Даже на море. Не люблю», — признался Колесников.

По словам спортсмена, ему неприятно купаться, когда он не знает, что находится под водой. Колесников добавил, что на отдыхе предпочитает загорать на берегу, а не плавать.

В августе Колесников рассказал о своей зарплате в сборной России. По его словам, пловцы зарабатывают больше 100 тысяч рублей в месяц.

25-летний Колесников — двукратный чемпион мира 2025 года. На ЧМ в Сингапуре он взял золотые медали на дистанции 50 метров на спине, а также в составе команды в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. Кроме того, в его активе бронза и серебро Олимпийских игр в Токио.

