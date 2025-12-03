Ушедший из России автогигант зарегистрировал в стране товарный знак

Покинувшая РФ Toyota зарегистрировала в стране товарный знак Land Cruiser Prado

Покинувший российский рынок японский автогигант Toyota зарегистрировал в стране товарный знак Land Cruiser Prado, под которым выпускаются популярные среднеразмерные внедорожники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документацию Роспатента.

Соответствующую заявку представители концерна подали в конце марта 2025 года непосредственно из Японии. Товарный знак зарегистрировали по классу № 12 международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Эта категория включает в том числе автомобили, фуры и спортивные транспортные средства. Вышеуказанный товарный знак будет закреплен в России за Toyota в течение десяти лет. Срок действия интеллектуального права подойдет к концу 31 марта 2035 года.

Ранее стало известно еще об одном товарном знаке, зарегистрированном Toyota в России. Речь идет о Voxy. В модельной линейке японского концерна под таким названием представлен минивэн на платформе Corolla. Подобного рода заявки, отмечают эксперты, могут вовсе не свидетельствовать о стремлении компании вернуться на российский рынок. Таким образом, поясняют аналитики, иностранные компании действуют при опасениях по поводу возможного использования бренда третьими лицами.

Этот тезис подтверждают и в самой Toyota. Старший специалист по корпоративным коммуникациям компании в Европе Каори Хасэгава подчеркивала, что возвращение в Россию нанесло бы концерну серьезный репутационный удар. Впрочем, это не мешает Toyota продолжать поставлять в страну не подпадающие под западные санкции запчасти для уже проданных моделей.