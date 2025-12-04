Реклама

04:05, 4 декабря 2025

Самолет Москва — Пхукет подал сигнал бедствия из-за горящего двигателя. Борт с 412 пассажирами час кружил перед аварийной посадкой

Самолет рейсом Москва — Пхукет подал сигнал бедствия из-за возгорания двигателя
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Самолет авиакомпании Red Wings рейсом МоскваПхукет подал сигнал бедствия в небе над Московской областью. На протяжении часа воздушное судно сжигало топливо и готовилось к посадке в аэропорту вылета.

Boeing 777-200 вылетел из Домодедово в 21:19, хотя по расписанию должен был взлететь в 20:55. Через некоторое время пилоты включили код 7700 — сигнал тревоги.

Причиной стало возгорание двигателя, которое было потушено в воздухе при помощи системы пожаротушения двигателя. Паники на борту не наблюдалось.

Борт сел в Домодедово без происшествий

Подавший сигнал бедствия самолет приземлился в Домодедово. Как уточнили в Росавиации, пострадавших нет.

В среду, 3 декабря, в 22:53 в аэропорту Домодедово благополучную посадку совершил самолет Boeing 777 авиакомпании Red Wings. Лайнер выполнял рейс на Пхукет (Таиланд), на борту находились 425 человек: 13 членов экипажа и 412 пассажиров — никто не пострадал

Росавиация

Аэропорт Домодедово продолжил работу по приему и отправке самолетов штатно, несмотря на инцидент.

Red Wings назвала некорректными сообщения о пылающем самолете

Авиакомпания Red Wings назвала некорректными сообщения некоторых каналов о «пылающем самолете».

Экипаж авиалайнера, зафиксировав изменение параметров работы одного из двигателей, принял своевременное и правильное решение вернуться в аэропорт вылета

Red Wings

Авиакомпания вынужденно скорректировала расписание полетов, напомнив, что безопасность является абсолютным приоритетом.

В авиационных службах оценили реакцию пилотов

Пилоты самолета предприняли все необходимые действия и в целом грамотно отреагировали на внештатную ситуацию, рассказали ТАСС в авиационных службах.

Экипаж, насколько можно предварительно судить, грамотно отреагировал на ситуацию согласно Руководству по летной эксплуатации воздушного судна

представитель авиационных служб

Там уточнили, что экипаж инициировал систему пожаротушения, а затем доложил о ситуации диспетчерам и перед посадкой выработал топливо.

Техники обнаружили следы гари на капоте двигателя самолета. Борт временно отстранен от полетов, будет проведена проверка силовой установки.

Паники на борту не возникло

Обстановка на борту была спокойная, паники не возникло. Пассажиров после посадки высадили из самолета, представители Red Wings сообщили, что помогут людям разместиться в гостиницах, предоставят питание.

Пассажиры рассказали РЕН ТВ, что получили багаж, теперь они отправятся на отдых только через день.

Как только взлетели, был запах гари. Заволновались, но доверяли

пассажирка рейса Москва — Пхукет

Женщина отметила, что о возгорании двигателя все узнали после приземления, прочитав сообщения от родных.

