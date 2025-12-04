Назван лучший молодой футболист РПЛ

Полузащитник ЦСКА Кисляк назван лучшим молодым футболистом РПЛ

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк назван победителем премии «Первая пятерка» по итогам 2025 года. Об этом сообщается на сайте красно-синих.

Приз вручается лучшему молодому футболисту лиги. Победитель определился по итогам голосования 100 экспертов, среди которых 86 проголосовали за Кисляка. Второе место занял его одноклубник Кирилл Глебов. Тройку замкнул полузащитник московского «Спартака» Игорь Дмитриев.

В нынешнем сезоне 20-летний Кисляк провел 17 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ). Полузащитник забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи.

В прошлом году обладателем премии «Первая пятерка» стал полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков. Тогда в голосовании принимали участие 105 экспертов, 98 из них проголосовали за хавбека.