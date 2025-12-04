Путин: Запад можно только пожалеть

Запад достоин исключительно сожаления со стороны международного сообщества, заявил президент России Владимир Путин, находясь в Нью-Дели. Он дал интервью в эфире телеканала India Today в индийской столице, где находится с официальным визитом.

«Западное сообщество сейчас можно только пожалеть. Я серьезно говорю», — подчеркнул Путин.

По словам российского главы, недружественные Москве западные государства «загнали себя в тупиковые ситуации по очень многим направлениям».

В беседе Путин подчеркнул, что на международной арене Россия особенно ценит теплые отношения с партнерами по БРИКС. «Индия и Китай — наши близкие друзья», — добавил он.

В Нью-Дели Путин прилетел на два дня. Индийский премьер Нарендра Моди лично встретил его, что, по словам высокопоставленного индийского источника, является «редким дипломатическим жестом».