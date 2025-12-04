Россиянин поставил на матч КХЛ и выиграл почти 7,3 миллиона рублей

Россиянин поставил на матч КХЛ 1,5 миллиона рублей и выиграл почти 7,3 миллиона

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 1,5 миллиона рублей на ничью в основное время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между петербургским СКА и ярославским «Локомотивом». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Россиянин сделал ставку до матча, коэффициент на это событие составлял 4,86. Ставка сыграла, к финальной сирене счет был равным — 3:3.

Этот исход принес игроку 7,29 миллиона рублей. Из них чистый выигрыш составил 5,79 миллиона рублей.

Ранее клиент БК поставил 2 миллиона рублей на матч 14-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Атлетиком» из Бильбао. Игрок спрогнозировал победу сливочных с разницей в два мяча и более. Ставка россиянина сыграла, мадридская команда одержала победу со счетом 3:0. Этот результат принес игроку 6,52 миллиона рублей.