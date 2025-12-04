Реклама

07:15, 4 декабря 2025Спорт

Российский лыжник поддержал норвежцев в споре об их победах на допинге

Лыжник Коростелев: Видеть в успехах норвежцев только астматиков — да это смешно
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский лыжник Савелий Коростелев поддержал норвежцев в споре об их победах на допинге. Его слова приводит Sports.ru.

Коростелев высказался о взаимных нападках норвежцев и россиян. «У нас кричат, что все норвежцы — астматики, у них — что русские на допинге, подкрепляя это историями миллионлетней давности», — сказал спортсмен.

По его мнению, нельзя связывать успехи норвежских лыжников с тем, что они используют препараты против астмы, которые получают с помощью терапевтических исключений. «Их проверяют, может быть, даже чаще, чем нас. Терапевтические исключения не получишь безосновательно», — подытожил Коростелев.

В октябре двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что норвежские лыжники поддерживают отстранение российских спортсменов из-за боязни соревноваться с ними. По мнению Васильева, многие норвежцы побеждают за счет допинга и боятся конкуренции с россиянами.

