Российский лыжник поддержал норвежцев в споре об их победах на допинге

Российский лыжник Савелий Коростелев поддержал норвежцев в споре об их победах на допинге. Его слова приводит Sports.ru.

Коростелев высказался о взаимных нападках норвежцев и россиян. «У нас кричат, что все норвежцы — астматики, у них — что русские на допинге, подкрепляя это историями миллионлетней давности», — сказал спортсмен.

По его мнению, нельзя связывать успехи норвежских лыжников с тем, что они используют препараты против астмы, которые получают с помощью терапевтических исключений. «Их проверяют, может быть, даже чаще, чем нас. Терапевтические исключения не получишь безосновательно», — подытожил Коростелев.

В октябре двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что норвежские лыжники поддерживают отстранение российских спортсменов из-за боязни соревноваться с ними. По мнению Васильева, многие норвежцы побеждают за счет допинга и боятся конкуренции с россиянами.