15:42, 4 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали главное условие для лишения Украины выхода к Черному морю

Колесник: РФ отрежет Украину от Черного моря, если ВСУ продолжат эскалацию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Россия может отрезать Украину от выхода к Черному морю, если Киев продолжит эскалацию, допустил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Такое условие депутат назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Этот вопрос касается больше военачальников, которые на поле действуют. Но я понимаю, что если вдруг произойдет какая-то история и будет продолжаться эскалация, то мы просто отрежем Украину от моря. Тогда и проблем не будет с пиратством», — заметил Колесник.

Депутат считает, что в мировой политике есть подобный пример — сомалийские пираты.

«Они мучили всех, затравили весь мир. Ничего не могло помочь. Отрезали их от моря. Эритрея появилась. И пиратство практически сошло на нет. Я думаю, можно сделать серую зону и отрезать Украину от моря. Тогда и это пиратство прекратится. Я думаю, что украинцы этого изо всех сил добиваются, не знаю, по глупости или эмоциональная составляющая их захлестывает», — заключил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что несмотря на предупреждения Турции, 1 декабря Украина совершила теракт в Черном море против российского коммерческого судна.

В конце ноября-первых числах декабря украинские спецслужбы несколько раз также атаковали танкеры в Черном море. В ответ на это президент России Владимир Путин обвинил Киев в пиратстве и пригрозил отрезать страну от акватории.

