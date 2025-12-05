«Он оказался между молотом и наковальней». Мадуро допустил уход в отставку под давлением Трампа. Что он хочет взамен?

Telegraph: Мадуро попросил амнистию и убежище в обмен на отказ от власти

Президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил у президента США Дональда Трампа сохранения его персональных активов на сумму 200 миллионов долларов и убежища в третьей стране в обмен на отказ от власти. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники, знакомые с содержанием телефонного разговора политиков 21 ноября.

Что президент Венесуэлы попросил у США?

По данным The Telegraph, в ходе 15-минутного разговора Мадуро попросил у Трампа:

сохранение его персональных активов на сумму 200 миллионов долларов;

убежище в дружественной к Каракасу третьей стране на Западном полушарии (в качестве варианта была предложена Куба);

защиту от преследования для 100 высокопоставленных чиновников;

разрешение для его соратников сформировать правительство переходного периода.

Как утверждается, просьба Мадуро предоставить 200 миллионов долларов затрагивала якобы принадлежащие ему и замороженные личные активы. 14 августа генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила о заморозке якобы принадлежащих Мадуро активов на сумму 700 миллионов долларов. По словам чиновника, в перечень вошли не только банковские счета, но и недвижимость, драгоценности и транспортные средства.

Как отмечается, венесуэльский лидер «оказался между молотом и наковальней» из-за давления Вашингтона и вероятного вторжения в страну. Журналисты допустили, что окружение Мадуро может предпринять попытку его свержения в случае отсутствия защиты от преследования.

Мадуро официально подтвердил телефонный разговор с Трампом, однако заявил, что он прошел в уважительном и дружелюбном тоне. Политик также указал на стремление Каракаса к миру и поприветствовал диалог с Вашингтоном.

Фото: Anna Rose Layden / Reuters

Куда может отправиться Мадуро?

Как сообщается, Трамп отклонил требование Мадуро разрешить ему отправиться на Кубу, предложив взамен Россию или Китай. Утверждается, что уже в ходе обсуждения Вашингтон предложил венесуэльскому лидеру Катар в качестве компромиссного варианта.

По данным The New York Post (NYP), госсекретарь США Марко Рубио также допустил возможность переезда Мадуро в Катар, поскольку эта страна оказывает помощь в урегулировании конфликта. По словам одного из источников издания, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ «любят делать подобные вещи».

Собеседники NYP в Белом Доме отметили роль Дохи в урегулировании конфликта в Газе, а также конкуренцию ближневосточных стран между собой за лидерство в регионе и благосклонность Трампа. Однако осведомленный о роли Катара в посредничестве между США и Венесуэлой источник опроверг информацию, заявив, что в настоящий момент Мадуро не рассматривает покупку недвижимости в стране для последующего переезда.

Фото: Nathan Howard / Reuters

Какие условия выдвинул Трамп?

2 декабря агентство Reuters заявило об ультиматуме Трампа для Мадуро в ходе разговора 21 ноября. Срок ультиматума истек в пятницу, 28 ноября, а на следующий день американский лидер объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой.

По данным The Telegraph, Трамп отклонил большинство предложений венесуэльского лидера и предложил ему «мягкий» вариант выхода из ситуации. Как утверждается, президент США пообещал амнистию политику и его семье в обмен на немедленный уход в отставку.

Наращивание численности американских войск и военной техники в регионе за последние недели стало четким сигналом президенту и его ключевым помощникам о том, что они живут в долг The Telegraph британское издание

При этом большинство сотрудников администрации Трампа посчитало неприемлемой амнистию для высокопоставленных венесуэльских чиновников. По мнению представителей Белого дома, такое решение помешает США уничтожить признанный террористической организацией и якобы связанный с властями республики «Картель солнц» («Cartel de los Soles»).

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Что ждет президента Венесуэлы?

2 декабря Трамп пригрозил атакой причастным к наркотрафику и производящим кокаин латиноамериканским странам, включая Венесуэлу. Политик также назвал удары по наземным целям более эффективными, чем по морским, указав на возможность расширения ударов по предполагаемым объектам наркокартелей.

Колумнист издания UnHerd Джон Маско назвал предстоящие недели «чрезвычайно опасными» для Мадуро из-за возможности военной операции против Венесуэлы. Журналист сравнил угрозы вмешательством Трампа с афоризмом Антона Чехова о подвешенном над сценой ружье и допустил реализацию такого сценария.

Сейчас политика президента Дональда Трампа в отношении Венесуэлы сопряжена с огромным риском, и Трамп, непревзойденный политический режиссер, это понимает Джон Маско колумнист издания UnHerd

Однако ведущие платформы прогнозов Polymarket и Kalshi оценили вероятность свержения президента Венесуэлы до конца 2025 года в пределах 20-23 процентов. При этом эксперты указывают на более вероятный уход Мадуро с должности в течение 2026-го и считают его долгосрочную уязвимость более важным, чем краткосрочные военные угрозы США.

69 % составляет вероятность ухода Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы до 1 января 2027 года

Сенатор от Республиканской партии Маркуэйн Маллин опроверг планы Трампа нападать на Венесуэлу, подчеркнув, что Вашингтон протестует против якобы использования республики ее властями как «террористической площадки». Политик также добавил, что администрация Трампа неоднократно пыталась пресечь каналы наркотрафика в регионе.