Пострадавшая Лурье заплатит имущественный налог за Долину еще раз

Юрист Хмелевской: Полина Лурье заплатит имущественный налог за Долину еще раз

В деле Ларисы Долиной имущественный налог за элитную московскую квартиру в итоге оказалась вынуждена заплатить покупательница жилья Полина Лурье. Почему именно ей пришлось оплачивать счет, объяснил юрист Денис Хмелевской в беседе с «Ридусом».

По его словам, ключевым фактором стал формальный статус собственника.

«Для ФНС факт неиспользования квартиры не имеет никакого значения. Согласно российским законам, платит тот, кто числится владельцем недвижимости по документам», — отметил эксперт.

Он напомнил, что юридически Долина вернула себе права собственности только после вступления в силу решения суда. Первое заседание состоялось 28 марта 2025 года, тогда суд поддержал позицию певицы. В сентябре Московский городской суд подтвердил это решение.

До 8 сентября 2025 года в документах собственником оставалась Лурье, а значит, именно ей начисляются обязательства по налогу. «Лурье придется заплатить имущественный налог вместо Долиной еще раз. Имеется в виду сумма, которую насчитают с января по сентябрь текущего года. Если Верховный суд РФ оставит квартиру за Долиной, то в 2026 году Лурье сможет вернуть потерянные деньги на основании того, что сделка признана недействительной», — пояснил Хмелевской.

Ранее адвокат пострадавшей стороны Светлана Свириденко рассказала, что народная артистка Лариса Долина не внесла налог за недвижимость, которую успела продать Лурье за 112 миллионов рублей, но затем добилась через суд признания сделки недействительной, заявив, что стала жертвой мошенников.

«Речь идет о сумме, превышающей 100 тысяч рублей. Она начислена с июня по декабрь 2024 года. Вместо Долиной налог заплатила Лурье, фактически не пользуясь квартирой. Несмотря на признание договора купли-продажи недействительным, налоговая служба выставила требование об уплате налога», — уточнила Свириденко.

Напомним, что история началась летом прошлого года, когда Лариса Долина стала жертвой мошенников. Продав квартиру в центре Москвы, артистка перевела деньги злоумышленникам. В дальнейшем суд признал сделку недействительной, вернув недвижимость певице. В свою очередь покупательница Полина Лурье осталась без денег, имущества и при этом вынуждена платить налоги за чужую квартиру.

На фоне этого в конце ноября россияне принялись «отменять» Ларису Долину за дело с ее квартирой в Москве.