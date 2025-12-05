Премьер Индии заговорил по-русски во время визита Путина

Премьер Индии Моди поприветствовал членов российской делегации на русском языке

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поприветствовал членов российской делегации на русском языке. Об этом сообщает ТАСС.

«Добрый день», — сказал по-русски Моди после подписания совместных документов в ходе визита российского президента.

Индийский премьер также назвал президента России Владимира Путина «дорогим другом».

4 декабря президент России прилетел в Индию с двухдневным государственным визитом. Премьер Индии Нарендра Моди лично встретил Владимира Путина по приезде в страну.

Во время пресс-конференции Путин рассказал, что 4 декабря провел неформальную встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди у него дома, где они вместе поужинали.