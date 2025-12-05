Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:11, 5 декабря 2025Мир

Премьер Индии заговорил по-русски во время визита Путина

Премьер Индии Моди поприветствовал членов российской делегации на русском языке
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поприветствовал членов российской делегации на русском языке. Об этом сообщает ТАСС.

«Добрый день», — сказал по-русски Моди после подписания совместных документов в ходе визита российского президента.

Индийский премьер также назвал президента России Владимира Путина «дорогим другом».

4 декабря президент России прилетел в Индию с двухдневным государственным визитом. Премьер Индии Нарендра Моди лично встретил Владимира Путина по приезде в страну.

Во время пресс-конференции Путин рассказал, что 4 декабря провел неформальную встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди у него дома, где они вместе поужинали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «США восстановят превосходство». Белый дом опубликовал новую стратегию безопасности. Что в ней сказано о борьбе с Россией?

    Описаны секреты четырех могущественных кланов

    Россиян предупредили о наказании за покупку живой елки

    Россияне полюбили сонный туризм

    Гвинет Пэлтроу указала на недостаток во внешности Тимоти Шаламе и оконфузилась

    Раскрыты подробности об организаторе схемы обмана певицы Долиной

    В Финляндии объяснили отказ предоставить Киеву гарантии безопасности

    В Совфеде назвали три причины нецелесообразности участия Европы в переговорах по Украине

    Российские «уничтожители» ракет HIMARS оценили

    Москвичам рассказали об опасностях новогодней елки для кошек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok