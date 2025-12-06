Стало известно об уничтожении склада с ракетами ЗРК Patriot в украинском городе

В Вышгороде уничтожен склад с зенитными ракетами к ЗРК Patriot

В Вышгороде Киевской области уничтожен склад с ракетами к американскому зенитно-ракетному комплексу Patriot. Об этом сообщил Telegram-канал «Военндело».

Ранее сообщалось, что беспилотники типа «Герань-3» атаковали склады в городах Белая Церковь и Вышгород Киевской области. Кроме того, взрывы слышали в районе аэродрома в Хмельницкой области, а также в Сумах, Чернигове, Черкасской, Винницкой, Полтавской, Одесской областях.

В сети также появились кадры мощного взрыва в Фастове Киевской области. Предварительно, Вооруженные силы России нанесли удар по промышленным и военным объектам.

Утром 6 декабря на всей территории Украины ввели режим предупреждения об угрозе с воздуха. Сирены сработали в Волынской, Закарпатской и Ровненской областях.