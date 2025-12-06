Реклама

21:41, 6 декабря 2025Спорт

«Зенит» обыграл «Акрон» в РПЛ

«Зенит» со счетом 2:0 обыграл «Акрон» в матче РПЛ
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

«Зенит» обыграл «Акрон» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голы за «Зенит» забили Жерсон и Луис Энрике. На 14-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Акрона» Йонуц Неделчяру.

Благодаря этой победе «Зенит» набрал 39 очков после 18 туров и вышел на первое место в таблице РПЛ. У идущего вторым с 37 очками «Краснодара» есть матч в запасе. «Акрон» с 21 очком занимает девятую строчку.

Ранее в другом матче 18-го тура московские «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью 1:1. Красно-белые вышли вперед на 19-й минуте после автогола Максима Осипенко. Динамовцы сравняли счет на 61-й минуте, отличился Иван Сергеев.

