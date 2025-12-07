Реклама

22:35, 7 декабря 2025Спорт

Бывший вратарь сборной Франции оценил игру Сафонова в ПСЖ

Бывший вратарь сборной Франции Порато: Сафонов хорошо сыграл с «Ренном»
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Бывший вратарь «Марселя» и сборной Франции Стефан Порато оценил игру российского голкипера ПСЖ Матвея Сафонова в матче с «Ренном». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Сафонов хорошо сыграл с "Ренном". В больших командах должно быть два сильных вратаря. Он доказал, что может играть на высоком уровне», — сказал Порато.

6 декабря Сафонов впервые за полгода попал в стартовый состав ПСЖ. Россиянин сыграл в матче чемпионата Франции с «Ренном», в котором парижане победили со счетом 5:0.

До этой игры Сафонов не провел ни одного официального матча за ПСЖ в нынешнем сезоне. 26-летний российский вратарь перешел в парижский клуб из «Краснодара» в июне 2024 года за 20 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2029 года.

