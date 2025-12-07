Дуров отреагировал на завоевание Петром Яном титула чемпиона UFC

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров отреагировал на завоевание российским бойцом смешанного стиля (ММА) Петром Яном титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
Дуров обрадовался победе Яна над грузином Мерабом Двалишвили, владевшим титулом до этого. Кроме того, миллиардер назвал российского бойца своим приятелем по спортзалу, выложив их совместное фото.
Ранее 7 декабря Ян завоевал титул чемпиона UFC, одолев Двалившили в реванше. Поединок продлился все пять раундов, по итогам которых судьи отдали победу россиянину единогласным решением.
Победа стала для 32-летнего Яна 20-й в карьере при пяти поражениях. Россиянин уже становился чемпионом UFC в легчайшем весе, однако лишился титула после первой же неудачной защиты, уступив американцу Алджамейну Стерлингу. С Двалишвили Ян встречался в марте 2023-го, проиграв единогласным решением судей.