Дуров отреагировал на завоевание Петром Яном титула чемпиона UFC

Павел Дуров обрадовался победе Петра Яна, завоевавшего титул чемпиона UFC

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров отреагировал на завоевание российским бойцом смешанного стиля (ММА) Петром Яном титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Дуров обрадовался победе Яна над грузином Мерабом Двалишвили, владевшим титулом до этого. Кроме того, миллиардер назвал российского бойца своим приятелем по спортзалу, выложив их совместное фото.

Ранее 7 декабря Ян завоевал титул чемпиона UFC, одолев Двалившили в реванше. Поединок продлился все пять раундов, по итогам которых судьи отдали победу россиянину единогласным решением.

Победа стала для 32-летнего Яна 20-й в карьере при пяти поражениях. Россиянин уже становился чемпионом UFC в легчайшем весе, однако лишился титула после первой же неудачной защиты, уступив американцу Алджамейну Стерлингу. С Двалишвили Ян встречался в марте 2023-го, проиграв единогласным решением судей.