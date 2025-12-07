Реклама

18:50, 7 декабря 2025

Дуров отреагировал на завоевание Петром Яном титула чемпиона UFC

Павел Дуров обрадовался победе Петра Яна, завоевавшего титул чемпиона UFC
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ian Maule / Getty Images

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров отреагировал на завоевание российским бойцом смешанного стиля (ММА) Петром Яном титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Дуров обрадовался победе Яна над грузином Мерабом Двалишвили, владевшим титулом до этого. Кроме того, миллиардер назвал российского бойца своим приятелем по спортзалу, выложив их совместное фото.

Ранее 7 декабря Ян завоевал титул чемпиона UFC, одолев Двалившили в реванше. Поединок продлился все пять раундов, по итогам которых судьи отдали победу россиянину единогласным решением.

Победа стала для 32-летнего Яна 20-й в карьере при пяти поражениях. Россиянин уже становился чемпионом UFC в легчайшем весе, однако лишился титула после первой же неудачной защиты, уступив американцу Алджамейну Стерлингу. С Двалишвили Ян встречался в марте 2023-го, проиграв единогласным решением судей.

