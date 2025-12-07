Реклама

13:25, 7 декабря 2025Спорт

Двалишвили отправили в больницу после боя с Яном

Грузинского бойца UFC Двалишвили отправили в больницу после боя с Петром Яном
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images / Reuters

Грузинского бойца смешанного стиля (MMA) Мераба Двалишвили отправили в больницу после поражения в чемпионском поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе против россиянина Петра Яна. Об этом сообщает ТАСС.

В UFC заявили, что причиной стало большое количество повреждений у спортсмена.

Ранее 7 декабря Ян одержал победу над Двалишвили на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США). Встреча завершилась победой россиянина единогласным решением судей.

Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. В активе россиянина теперь 19 побед в 24 поединках в ММА. На счету Двалишвили 21 победа и пять поражений.

