Двалишвили отправили в больницу после боя с Яном

Грузинского бойца UFC Двалишвили отправили в больницу после боя с Петром Яном

Грузинского бойца смешанного стиля (MMA) Мераба Двалишвили отправили в больницу после поражения в чемпионском поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе против россиянина Петра Яна. Об этом сообщает ТАСС.

В UFC заявили, что причиной стало большое количество повреждений у спортсмена.

Ранее 7 декабря Ян одержал победу над Двалишвили на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США). Встреча завершилась победой россиянина единогласным решением судей.

Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. В активе россиянина теперь 19 побед в 24 поединках в ММА. На счету Двалишвили 21 победа и пять поражений.