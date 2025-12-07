Глава UFC одним словом оценил фото разбитого лица Двалишвили после боя с Яном

Глава UFC Уайт словом «зверь» оценил фото разбитого лица Двалишвили после боя

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт одним словом оценил фото разбитого лица грузинского бойца Мераба Двалишвили после поединка с россиянином Петром Яном. Уайт опубликовал снимок в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На фото запечатлено разбитое лицо Двалившили после боя. Видно, что грузинский боец получил несколько рассечений и гематом. «Зверь», — подписал снимок Уайт.

В ночь на 7 декабря в Лас-Вегасе состоялся реванш между Двалишвили и Яном. На кону стоял титул чемпиона UFC в легчайшем весе, которым владел грузинский боец. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Яна единогласным решением судей.

Таким образом, Ян одержал 20-ю победу в карьере при пяти поражениях и вернул титул чемпиона UFC. В первый раз они с Двалишвили встречались в октагоне в марте 2023 года, тогда победу единогласным судейским решением одержал грузинский спортсмен.

В активе Двалившили 21 победа при пяти поражениях в смешанных единоборствах. До поражения от Яна он одержал 14 побед подряд. Он стал чемпионом UFC в сентябре 2024 года, победив американца Шона О'Мэлли, и успел трижды защитить титул.