Глава UFC одним словом оценил фото разбитого лица Двалишвили после боя с Яном

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт одним словом оценил фото разбитого лица грузинского бойца Мераба Двалишвили после поединка с россиянином Петром Яном. Уайт опубликовал снимок в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
На фото запечатлено разбитое лицо Двалившили после боя. Видно, что грузинский боец получил несколько рассечений и гематом. «Зверь», — подписал снимок Уайт.
В ночь на 7 декабря в Лас-Вегасе состоялся реванш между Двалишвили и Яном. На кону стоял титул чемпиона UFC в легчайшем весе, которым владел грузинский боец. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Яна единогласным решением судей.
Таким образом, Ян одержал 20-ю победу в карьере при пяти поражениях и вернул титул чемпиона UFC. В первый раз они с Двалишвили встречались в октагоне в марте 2023 года, тогда победу единогласным судейским решением одержал грузинский спортсмен.
В активе Двалившили 21 победа при пяти поражениях в смешанных единоборствах. До поражения от Яна он одержал 14 побед подряд. Он стал чемпионом UFC в сентябре 2024 года, победив американца Шона О'Мэлли, и успел трижды защитить титул.