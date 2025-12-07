Реклама

23:01, 7 декабря 2025

Губерниев уличил Большунова в неуважении к людям

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Телекомментатор Дмитрий Губерниев уличил трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в неуважении к людям. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее 7 декабря Большунов проиграл на финише масс-старта на втором этапе Кубка России в Тюмени и не явился на церемонию награждения.

«Если Большунов торопился на самолет и не успевал на подиум, то зачем нужны такие запоздалые церемонии награждения в лыжных гонках? Это все очередное неуважение к людям!» — написал Губерниев.

Большунов пришел к финишу вторым. Он уступил выигравшему гонку Савелию Коростелеву 0,1 секунды. Старший тренер сборной России Юрий Бородавко объяснил решение Большунова пропустить церемонию спешкой, по его словам, в этот момент лыжник уже улетал домой.

