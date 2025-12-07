Реклама

11:06, 7 декабря 2025Путешествия

Испания может ограничить въезд по российским загранпаспортам

Испания может ограничить въезд россиянам с пятилетними загранпаспортами
Екатерина Ештокина

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Старший советник, заведующий консульским отделом посольства России в Испании Кирилл Будаев сообщил, что Испания с высокой вероятностью может ограничить въезд по российским загранпаспортам старого образца, которые рассчитаны на пять лет. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы знаем об этой тенденции и внимательно отслеживаем шаги испанского правительства на этом треке. На данный момент здесь не введено таких ограничительных мер, но вероятность высока», — уточнил он.

Данную инициативу в европейских странах дипломат объяснил соображениями безопасности и контроля. Однако, по его словам, существует и политический подтекст. Будаев уточнил, что речь идет о косвенной форме визового давления на россиян и ряд других иностранных граждан.

Проживающих здесь заявителей во избежание проблем в будущем также приглашаем в консульский отдел посольства для оформления биометрических паспортов. Это, к слову, самая востребованная у нас услуга. За 2025 год мы выдали более 6 тысяч загранпаспортов, а за последние три года — около 18 тысяч

Кирилл Будаевзаведующий консульским отделом посольства России в Испании

В то же время собеседник издания объяснил, что ситуация развивается из-за введения в Евросоюзе новой автоматизированной системы контроля на внешних границах EES (Entry/Exit System). Известно, что ее полноценный запуск ожидается 10 апреля 2026 года. Система подразумевает сканирование документа с чипом, проверку данных с биометрическими показателями и автоматический учет дней, которые владелец пробыл в зоне Шенгена.

«Подытоживая, приходится констатировать, что старый паспорт пока еще "живет", но срок его актуальности стремительно сокращается ввиду того, что мир становится все более цифровым», — заключил Будаев.

Ранее в декабре сообщалось, что россиян без одного документа перестанут пускать в Грузию. Речь шла о медицинских полисах.

