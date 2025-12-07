Летевший в Екатеринбург из Египта самолет экстренно сел в Челябинске

Летевший в Екатеринбург из Шарм-эль-Шейха самолет экстренно сел в Челябинске

Самолет египетской авиакомпании AlMasria Universal Airlines, который летел из Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург, экстренно сел в Челябинске. Об этом сообщает «74.ru».

По данным издания, в Екатеринбурге лайнеру, на борту которого находились около 200 человек, не разрешили посадку из-за сильного снегопада. Вследствие этого пилотам пришлось посадить самолет в другом городе.

Однако после приземления пассажирам несколько часов не разрешали покидать судно. В Управлении на транспорте МВД по УрФО пояснили, что причиной стала проверка документов, на которую потребовалось больше времени.

Ранее в декабре в российском аэропорту ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.